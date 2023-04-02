【躍動港島南】甯漢豪：「黃竹坑綠色連線」預計明年第二季竣工　將連接黃竹坑站及香港仔郊野公園

▲ 發展局局長甯漢豪（資料圖片）

發展局局長甯漢豪今日（2日）發表網誌，指局方正推展「躍動港島南」計劃，目的是把南區打造成設工作、居住、創意及消閑玩樂的地區，重點地區涵蓋黃竹坑、香港仔及鴨脷洲，並講解重點地區的最新情況。她又指，局方已於2021年成立躍動港島南辦事處（辦事處），負責統籌和落實多個「躍動港島南」重點項目，並積極參與由其他政策局主導的項目。

（一）鴨脷洲

甯漢豪指，辦事處已於區内推展多項小型工程，如全面改善香港仔避風塘一帶的海事標示牌及開放鴨脷洲公園旁原先圍封的景觀和草地區。鴨脷洲大街污水泵房旁的空地亦正進行改善工程，把原本圍封的地方改建成公共空間；並會擴大鴨脷洲公園兒童遊樂場，提供更具吸引力的公共遊樂空間；她表示，鴨脷洲東北角正加設公眾登岸梯級，亦計劃在鴨脷洲海旁道附近提供2組公眾登岸設施，便利市民安全上落船隻。

甯漢豪續指，當局計劃改善鴨脷洲洪聖古廟的前地，為祭祀盛事和不同活動提供更多靈活空間，並為為鴨脷洲東北部尚未發展的「休憩用地」訂定發展框架，設施將包括為龍舟提供儲存空間，並結合觀景台和餐飲設施，以傳承漁民龍舟文化。

（二）香港仔

為締造更有活力的海濱，甯漢豪表示，辦事處正與環境及生態局、漁農紫萼按護理處和魚類統營處研究活化香港仔魚類批發市場，促進本地漁產品在批發和零售和加入餐飲的元素，計劃明年完成技術可行性的研究。辦事處亦就優化香港仔避風塘兩岸海濱提出建議，包括在田灣海岸旁設多用途活動空間、在香港仔網球及壁球中心旁加設兒童遊樂設施，會以小型工程項目展開部分優化海濱工程。

(三）黃竹坑

「躍動港島南」高級成分是規劃師王永德表示，「黃竹坑綠色連線」工程已經展開，透過改善一系列休憩處和行人設施，連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園，預計明年第二季竣工，在黃竹坑站旁會加設小公園。此外，涌尾明渠下游北岸的行人板道工程亦將於明年初展開。甯漢豪表示，辦事處致力改善明渠附近的公共空間和休憩處，現時已完成美化港鐵高架橋2支橋墩及增設長椅等初步改善工程。

就重建及優化黃竹坑康體設施的「一地多用」項目，甯漢豪指辦事處已與相關政策局和部門指定方案，將加入極限運動場、地區康健中心、長者健康中心、小型圖書館、公眾停車場及其他設施。項目在今年第二季完成技術可行性研究後，便會按工務工程的程序推展。

為改善深灣和布廠灣一帶的行人環境，辦事處將於今年展開擴闊2個臨時工業區對開行人路的工程。深灣碼頭徑盡頭處將發展成一個舒適及方便登船的休憩空間。辦事處亦建議提供行人步道，打通香葉徑及深灣碼頭徑附近的海濱。

（四）其他大型工程

其他大型工程包括擴建香港仔避風塘以增加船隻停泊區，及分別在深水灣和大樹灣建造碼頭，以助海洋公園與其他景點之間的連接和開拓南區海上旅游。「躍動港島南」高級工程師鄧禮賢表示，將於今年進行這3項計劃的相關影響評估、刊憲及詳細設計工作，預計於2025年展開建造工程。

甯漢豪表示，在《2022年施政報告》中提出的香港島建造「活力環島長廊」，全場約60公里，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑，由辦事處負責統籌及與相關部門合力推展，目標是於5年內駁通9成長廊。

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責任編輯：李芷玲