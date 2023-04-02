【潑水節】九龍城潑水節下周日回歸　主辦單位料逾萬人參與

▲ 九龍城潑水節下周日回歸，主辦單位料逾萬人參與。（黃建輝攝）

因疫情闊別三年的「龍城 HAPPY 潑水嘉年華」，將於4月9日回歸。嘉年華涵蓋浴佛儀式、泰拳邀請賽及潑水狂歡等，屆時將有20多個攤位，提供泰式美食、泰式按摩、泰拳表演、手繪等體驗活動。

九龍城民政事務署專員蔡敏君指，潑水嘉年華響應「Hello Hong Kong」活動，除推廣泰國文化、加強社會文化交融外，更可向全球旅客推廣九龍城「小泰國」特色，帶動香港經濟再度起飛。

活動召集人謝海發表示，今次活動將免費派出8000張門票，市民可於多個社區中心及議員辦事處領取，另設數百張門票供嘉年華當天派發，市民可憑門票免費享用泰式美食及射籃球、按摩、手繪等體驗活動。謝海發預料，入場人次會達1萬人，不擔心復活節假期期間，港人外遊會影響活動參與率，亦歡迎來港遊客參與，稱會「盡量做好件事，吸引多啲人嚟。」活動亦得到九龍城商户的支持，逾百間商戶會於4月9日至21日期間提供優惠。

活動當日會按傳統於城南道舉行潑水活動，大會將供水槍及清水。另外，今年活動增設了潑水節小姐選舉，融合泰國不同區分的特色，選舉不限性別及年齡，男女老幼均可參與。謝海發指，當日會有12位市民「亮相」，每位均來自泰國不同地區，「主要係展現個文化，你會見到有小朋友，亦都有男人有女人」。他又指，潑水節小姐選舉只是體驗活動，並非類似「香港小姐」的活動，希望市民當天玩得盡興。

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記者：吳穎嵛