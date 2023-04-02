【家庭慘劇】不滿爸爸指責學業成績差　日19歲男大學生持刀砍父母亡

▲ 日本一名19歲大學生因不滿父親斥責成績差，涉殺害雙親。（i-stock圖片）

日本上月初發生一宗家庭慘案，涉事為一名19歲男大學生，因不滿父親指責學業成績低落，持刀砍斬父母，雙親均死亡。涉事兒子行兇後逃走，警方以手機定位追查到該名男大生，並將其逮捕。日前，該男生被檢方移送家庭法院，將重新進行刑事程序。

不滿父親指責學業成績差

綜合日本媒體報道，今年3月9日，日本位於佐賀縣鳥棲市一家庭，一名50多歲男子和一名40多歲的婦人，兩夫妻被揭發在家中死亡。事件涉案者是他們就讀九州大學的19歲兒子。

男大生與50多歲父親發生口角，父親指責他學業成績低落，兒子不憤在家中1樓持刀砍殺對方，40多歲的母親被同被殺害。兩人的頸部被砍，當場失去意識倒地，失血過多身亡。兒子犯案後未有即時報警自首，而是逃亡。

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手機GPS定位追查嫌犯

當天，19歲男生的妹妹其後返家，看到父母全身多處傷痕，倒在血泊之中，已經失去生命跡象。而警方接報到現場，初步調查發現2名死者的身上有多道刺傷與砍傷。警方試圖聯繫死者的19歲兒子，起初找不到人，最後透過手機GPS定位，在事發3小時半後，於命案現場180公里外山口縣長門市的一間便利商店停車場找到涉事者。

19歲男當時承認砍殺父母，警方依殺人嫌疑將他逮捕，並在他駕駛的車輛中發現多把刀具，初步判斷是犯案凶器。有關殺人動機，男大生直認是父親指責他的學業成績差而惹怒他，憤而動手。

事發的下午6:00左右，一名70多歲的鄰居婦女看到現場附近停著大量警車和救護車，她表示該處是寧靜住宅區，有很多一家大細居住，對兒子殺雙親案件感到驚訝。

被拘捕待審判

上周五（3月31日），該19歲疑兇被佐賀地方檢察廳移送家庭法院，若家庭法院認定少年符合刑事處分，將他重新送交予檢方，與成年人一樣重新進行刑事程序。

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責任編輯︰王明芳