【調整心情】傅珮嘉英國晨跑被搶劫手機　心有餘悸：慶幸損失沒太慘

▲ 歌手傅珮嘉於英國被搶去手機。

歌手傅珮嘉日前於英國被三名黑衣人偷取手機，傅珮嘉於IG撰長文抒發感受，她在傷心過後調整心情，並勉勵大家別忽略好事的存在。

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手機被搶劫

傅珮嘉於IG寫道：

紀錄手機被搶劫前

最後存留下的畫面

(澄清一下此非愚人節搏流量發文）

.

我的手機

和最愛的 @casetify_hk 綠色招財貓手機殼

於清晨06:15的晨跑時

在Hyde Park被3個黑衣人從後衝出來搶走

當下1秒呆住

緊接1秒想追

最後1秒急哭

這3秒情緒猶如坐雲霄飛車般

第4秒我已經邊哭邊作嘔了

環顧四周人影都沒有

距離住宿又必須要跑5公里

立馬告訴自己冷靜開始拔腿狂奔

沿途幸好找到一個好心人請他報警

再借他的通訊聯絡家人幫忙鎖機刪除

處理完再奔回住宿（很怕知道我住哪break-in）

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慶幸沒受傷

她續說：

反正整趟5公里回程竟花了20分鐘不到（平常我1公里時速要8分鐘）

也謝謝友人Simon趕來支援

我才能夠放心地收行李

直到上了飛機我還無法相信

就這樣失去了手機（人生中大概第二次吧）

但在漫長的飛機回程途中

回想這件事後得到了轉念

其實我更該慶幸是當時人沒有受傷

聽說英國小偷很會使用小刀攻擊

(晨跑時雖跑在公園大路上

但戴了AirPod所以沒察覺有人在附近)

另外我的護照錢包及備用手機都在飯店

(這也是一方面也怕被找到的原因

因為飯店是使用密碼進出大門和房門

資訊全部都在手機𥚃)

▲ （IG圖片）

事後心有餘悸

她繼續道：

不過我必須承認

我的確有驚嚇到

事後也心有餘悸

冷靜是被迫的

哭泣是真實的

不過我更慶幸的

應該是自己沒有決定衝去冰島

(對我臭俗辣怕自己萬一遇害也不會有人發現)

▲ （IG圖片）

「慶幸」與「感恩」

她從事件中有新體會：

好像很衰是不是

不過我最想分享的

是轉念最神奇之處

我居然一改以往會狂鑽牛角的習慣

這次感受更多的是「慶幸」與「感恩」

慶幸自己人沒事

慶幸自己很快冷靜處理

慶幸自己損失沒太慘

慶幸自己沒做更瘋狂的決定

感恩遇上好心人

感恩各方好朋友的幫助和關心

感恩這趟來英國看到各位難得一見的好友

感恩工作上的團隊這麼照顧我（u know who u r）

感恩英國的天氣竟然出奇的好

感恩剛好在Bicester Village撞見Monie

感恩子珊BB帶我看了Thin Air展

還陪我去看莫內梵高的作品再請我吃晚餐

（正是手機被搶的前一天）

喔

那些不好的事相對之下

突然都變得很渺小

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壞事易被放大

她又謂：

親愛的

如果你也正正感到自己很衰

要不要嘗試轉念一下

說不定你自以為是的衰

事實上其實並沒那麼衰

壞事總更容易被無限放大

因為我們也更輕易忽略好事的存在

.

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