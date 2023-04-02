【調整心情】英國被三黑衣人搶劫手機 傅珮嘉從壞事體會慶幸+感恩
歌手傅珮嘉日前於英國被三名黑衣人偷取手機，傅珮嘉於IG撰長文抒發感受，她在傷心過後調整心情，並勉勵大家別忽略好事的存在。
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手機被搶劫
傅珮嘉於IG寫道：
紀錄手機被搶劫前
最後存留下的畫面
(澄清一下此非愚人節搏流量發文）
.
我的手機
和最愛的 @casetify_hk 綠色招財貓手機殼
於清晨06:15的晨跑時
在Hyde Park被3個黑衣人從後衝出來搶走
當下1秒呆住
緊接1秒想追
最後1秒急哭
這3秒情緒猶如坐雲霄飛車般
第4秒我已經邊哭邊作嘔了
環顧四周人影都沒有
距離住宿又必須要跑5公里
立馬告訴自己冷靜開始拔腿狂奔
沿途幸好找到一個好心人請他報警
再借他的通訊聯絡家人幫忙鎖機刪除
處理完再奔回住宿（很怕知道我住哪break-in）
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慶幸沒受傷
她續說：
反正整趟5公里回程竟花了20分鐘不到（平常我1公里時速要8分鐘）
也謝謝友人Simon趕來支援
我才能夠放心地收行李
直到上了飛機我還無法相信
就這樣失去了手機（人生中大概第二次吧）
但在漫長的飛機回程途中
回想這件事後得到了轉念
其實我更該慶幸是當時人沒有受傷
聽說英國小偷很會使用小刀攻擊
(晨跑時雖跑在公園大路上
但戴了AirPod所以沒察覺有人在附近)
另外我的護照錢包及備用手機都在飯店
(這也是一方面也怕被找到的原因
因為飯店是使用密碼進出大門和房門
資訊全部都在手機𥚃)
事後心有餘悸
她繼續道：
不過我必須承認
我的確有驚嚇到
事後也心有餘悸
冷靜是被迫的
哭泣是真實的
不過我更慶幸的
應該是自己沒有決定衝去冰島
(對我臭俗辣怕自己萬一遇害也不會有人發現)
「慶幸」與「感恩」
她從事件中有新體會：
好像很衰是不是
不過我最想分享的
是轉念最神奇之處
我居然一改以往會狂鑽牛角的習慣
這次感受更多的是「慶幸」與「感恩」
慶幸自己人沒事
慶幸自己很快冷靜處理
慶幸自己損失沒太慘
慶幸自己沒做更瘋狂的決定
感恩遇上好心人
感恩各方好朋友的幫助和關心
感恩這趟來英國看到各位難得一見的好友
感恩工作上的團隊這麼照顧我（u know who u r）
感恩英國的天氣竟然出奇的好
感恩剛好在Bicester Village撞見Monie
感恩子珊BB帶我看了Thin Air展
還陪我去看莫內梵高的作品再請我吃晚餐
（正是手機被搶的前一天）
喔
那些不好的事相對之下
突然都變得很渺小
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壞事易被放大
她又謂：
親愛的
如果你也正正感到自己很衰
要不要嘗試轉念一下
說不定你自以為是的衰
事實上其實並沒那麼衰
壞事總更容易被無限放大
因為我們也更輕易忽略好事的存在
.
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撰文 : TOPick柴犬出動