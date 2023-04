【性感女性】DJ Soda力撐「國際七人欖球賽」　韓國「夜店女王」遊港騷魔鬼身材【多圖】

有韓國「夜店女王」DJ Soda最近來到香港,在今日(4月1日)下午6時更到在香港大球場為「2023香港國際七人欖球賽」打碟。

DJ Soda十分識做,在個人IG分享自己在大球場綵排的片段,片中的她穿超貼身衫和皮製熱褲邊打碟邊隨住音樂跳舞,就算只是綵排也十分投入,的確專業,她並寫道:「😱😱❤️‍🔥❤️‍🔥I‘m so nervous of performing in front of 30,000 peoples today!😱😱Are you all ready? See you at 6pm.」

今日開工外,幾日前已來到香港的她,到過不同地方遊覽,比如:金鐘、迪士尼等,並上載遊港照及短片到個人IG上,堪稱真正「說好香港故事」的旅遊大使。

而且她更十分識做,其中一張照片穿粉紅色泳衣在玩欖球以宣傳「香港國際七人欖球賽」,如此盡責,難怪受客戶歡迎。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

感謝香港粉絲

其實,她在上月初已來過香港,當時在IG上載在香港海傍拍的夜景照稱已因疫情已一段時間沒來香港,表示本身很愛香港,並掛之念香港的朋友,同時對每次她來港都接機的粉絲致謝。

甜美外貌、魔鬼身材DJ Soda未打碟前,曾為化妝模特兒,她曾表示以前沒想過當模特兒,是朋友推薦才無心插柳下入行。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

嚴格管理身材

至於轉當DJ,是因為她從小就熱愛Hip-hop,覺得可以令人心靈有所慰藉,於是自己也想透過音樂治癒人心,於是成為DJ。

Soda隨打碟技術令粉絲喜愛外,其魔鬼身材也是大家的焦點,甚至有網民形容其身材有如漫畫中的人般完美。而她曾透露,在晚上10時後絕不吃任何東西。此外,她激10公斤後一直維持體重:「之後就算吃很多東西也不太胖了,因為胃變小了」

最新影片推介:

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R