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【性感女神】DJ Soda力撐「國際七人欖球賽」　韓國「夜店女王」遊港騷魔鬼身材【多圖】

娛樂 15:31 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

有韓國「夜店女王」DJ Soda最近來到香港，在今日（4月1日）下午6時更到在香港大球場為「2023香港國際七人欖球賽」打碟。

DJ Soda十分識做，在個人IG分享自己在大球場綵排的片段，片中的她穿超貼身衫和皮製熱褲邊打碟邊隨住音樂跳舞，就算只是綵排也十分投入，的確專業，她並寫道：「😱😱❤️‍🔥❤️‍🔥I‘m so nervous of performing in front of 30,000 peoples today!😱😱Are you all ready? See you at 6pm.」

今日開工外，幾日前已來到香港的她，到過不同地方遊覽，比如：金鐘、迪士尼等，並上載遊港照及短片到個人IG上，堪稱真正「說好香港故事」的旅遊大使。

而且她更十分識做，其中一張照片穿粉紅色泳衣在玩欖球以宣傳「香港國際七人欖球賽」，如此盡責，難怪受客戶歡迎。

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感謝香港粉絲

其實，她在上月初已來過香港，當時在IG上載在香港海傍拍的夜景照稱已因疫情已一段時間沒來香港，表示本身很愛香港，並掛之念香港的朋友，同時對每次她來港都接機的粉絲致謝。

甜美外貌、魔鬼身材DJ Soda未打碟前，曾為化妝模特兒，她曾表示以前沒想過當模特兒，是朋友推薦才無心插柳下入行。

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嚴格管理身材

至於轉當DJ，是因為她從小就熱愛Hip-hop，覺得可以令人心靈有所慰藉，於是自己也想透過音樂治癒人心，於是成為DJ。

Soda隨打碟技術令粉絲喜愛外，其魔鬼身材也是大家的焦點，甚至有網民形容其身材有如漫畫中的人般完美。而她曾透露，在晚上10時後絕不吃任何東西。此外，她激10公斤後一直維持體重：「之後就算吃很多東西也不太胖了，因為胃變小了」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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