【人手短缺】調查：近8成半批發零售商缺人　酒商：加薪20%亦未有改善

▲ 調查指，約8成半批發零售商長期缺人。（陳國峰攝）

本港處於復常階段，不過各行各業均稱人手不足，立法會批發及零售界議員邵家輝早前進行透過問卷訪問800家批發零售商，當中近八成半批發零售商長期缺人。有酒類連鎖店代表稱，過去兩年，公司為留人獲吸引入職，加薪15至20%，情況仍未改善，現職僱員則因缺人壓力大而流失。

邵家輝今日聯同多位批發零售界商代表見記者，化妝品連鎖店代表陳郭詩慧表示，其公司有150個職位空缺，當中前線人員流失最嚴重，佔本地整體店舖員工約15%，預計開新舖後，佔比提高至約25%。此外，寫字樓及各營運部門職位空缺情況顯著，包括儲運部倉務員、電子商貿及資訊科技專才，郭詩慧指，已影響業務供應鏈運作及公司店舖發展計劃。

藥房業：5個人做7個人的工作

藥房業代表林偉文稱，疫情三年，其公司人手減少約20％，「五個人要做七個人的工作」，擔心長期如此會影響服務質素。

百貨連鎖店代表魏麗霞指，集團前線持續有300名職位空缺，佔整體員工20%，其中近40間分店全日僅一人當值，其他分店的營業時間也被迫縮短，更有分店因人手不足而放棄續約經營。魏麗霞指，集團在澳門和新加坡經營都受惠於「輸入外勞配額」政策，對業務發展效益顯著。

邵家輝：經驗美容師現要價3.6萬元

酒類連鎖店代表文德榮稱，過往兩年，公司為了留人或吸引入職，惟有大幅增加待遇和薪酬，升幅高達15-20%，但情況仍未改善。文德榮續稱，復常後公司本來有擴充計劃，但因人手不足要擱置，影響業務發展。

▲ 邵家輝建議推出輸入大灣區人力計劃。（陳國峰攝）

邵家輝表示，各行各業出現人手短缺問題已有半年多，通關後多了生意，批發零售業的情況更趨嚴重。他稱，現時零售界請一個畢業生要價1.8萬元，有經驗的美容師已由過往2萬多，加到3.6萬元。

他建議政府推出「輸入大灣區人力計劃」，容許獲批工作簽證來港的大灣區內地居民，即日往返本港工作及大灣區居住地。邵家輝表示，理解有勞工界朋友擔心，輸入勞工政策可能影響本地勞工，但批發零售屬於需要大量人力的行業，強調業界一定會優先保障本地員工的就業，即以行業工資中位數作招聘，以釋除本地勞工解疑慮。

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記者：趙居逸