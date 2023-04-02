【樓宇復修】市建局指本港無成熟樓宇保養文化　韋志成：未來或需研究修訂相關法規

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市建局行政總監韋志成今日（2日）發表網誌，繼續呼籲業主及早關注樓宇復修工作，當中提到本港無成熟的樓宇保養文化。他指出，現時市建局仍無立法或執法權力，如用盡一切可行推廣手法後，仍未能令業主關注樓宇維修及自主籌組定期維修保養，社會便應該深入討論，是否需要就修訂樓宇保養相關法規，包括立法要求業主為樓宇制訂周期保養維修計劃。

韋志成在網誌表示，儘管市建局透過不同措施協助舊樓業主籌組樓宇復修工作，但由於過去社會並無成熟的樓宇保養文化，業主普遍沒有為下一周期的保養維修，盡早作好財政資源的規劃和儲備。另一方面非舊樓業主亦欠缺「預防性維修」意識，令相關樓宇老化時有失修問題。

過去市建局花費14億元推廣及協助樓宇復修，但由於局方無立法或執法權力，有關措施只屬於「推廣」和「鼓勵」性質。

市建局計劃未來從4方面加強推廣，韋志成就指出，當市建局用盡一切可行推廣途徑，仍未能達令業主關注樓宇維修及自主籌組定期維修保養，社會便應該深入討論，是否需要就修訂樓宇保養相關法規，包括立法要求業主為樓宇制訂周期保養維修計劃、為維修基金制定預算和供款的法定安排，以至強制驗樓的法訂要求，作出檢討，以作為處理及減慢樓宇老化問題的最後手段。

市建局未來推廣樓宇復修工作重點：

（一）「倡導」業主「知法」、 「識法」

加大推廣力度，提高業主對樓宇復修和「預防性維修」的意識，提升他們對《建築物管理條例》及《建築物條例》訂明業主所需履行責任的認識。

加強業主對法團在樓宇管理和維修所發揮職能的理解，包括法團可以代表樓宇整體業主，根據法例訂明的要求及程序，召開業主商討落實各項有關樓宇公用地方管理和維修的事項，尋求共識，切實執行，達致「識法」。

（二）「促進」業主實踐「預防性維修」

市建局將投放更多資源，強化樓宇維修「促進者」的角色，包括改善「招標妥」樓宇復修促進服務和增設「電子招標平台（公眾版）」，協助更多法團統籌招標工作，聘請工程顧問和揀選工程承建商

亦會提升「樓宇復修平台」的資訊和支援，提供各類參考文件及實務指南，以及在下半年推出樓宇「定期維修保養方案」參考文件，協助業主和管理公司為樓宇制訂定期保養計劃，並評估相關財務開支，以便能及早籌備所需資源。

（三）「先行」先試延長樓宇復修新技術

將以「煥然懿居二期」首置項目作為試點，在制訂大廈公契階段加入條款，要求業主為樓宇制訂定期檢驗及維修保養計劃。

正物色另一個自行發展的項目作為先導，試驗應用不同延長樓宇壽命的新建築技術和鋼筋混凝土物料，提升其抵抗日常風雨侵蝕的能力，將樓宇結構的設計壽命提升至75年，並減低樓宇落成後出現結構破損的機會，以及維修的規模和密度。

（四）從「規劃」層面籌劃樓宇復修

將在未來3年，積極落實「小區復修」方案內不同的資助及支援計劃，鼓勵沒有迫切重建需要的樓宇積極參與維修，改善樓宇狀況和生活環境，亦為日後在其他舊區實踐「小區復修」方案積累經驗，在規劃及資源儲備方面提供參考。

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記者：陳梓蔚