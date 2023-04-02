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【成人教科書】11歲小孩百無禁忌　體驗遺體化妝開生前派對

娛樂 16:23 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《成人教科書》

由洪永城（Tony）主持的TVB綜藝節目《成人教科書》，在上周僅播出3集便在網絡引發不少迴響。

在本周播出《成人教科書》以探討的「生死」主題，製作組將再有破格設計，除了安排小朋友填死亡證、求神問卜、接受生死教育、體驗野外求生外，最破格的絕對是「生前派對」及「喪禮VS百日宴」兩大體驗，其中年僅11歲的陳穎朗更百無禁忌躺進棺材體驗遺體化妝。

穎朗試「遺體化妝」。

父親反對體驗遺體化妝

穎朗雖然年紀小小卻是另類道理王，主動要求體驗遺體化妝的他，連環拋豁達金句：「我覺得同平時瞓覺差唔多，純粹唔會醒咁解」、「遺體化妝唔係好恐怖嘅事啫，每一個人最後都要經歷一次，但係（到時）經歷咗又唔知係點，所以我就想（趁依家有機會）親身體驗一吓。」

縱然豁達穎朗一口答應，穎朗父母卻「十五十六」，穎朗父親更激烈反對，最後父母因尊重穎朗意願，事件才得以繼續。

對此，穎朗再拋金句：「其實試咗又唔代表我會死，唔試又唔代表我唔使死，覺得係一個好好嘅體驗，唔係每個人都有得試。」

洪永城續指，拍攝相關任務過程並不簡單，單是尋找遺體化妝師已遇上重重困難：「好多業內化妝師都覺得幫小朋友化呢啲妝唔吉利，所以都一一拒絕咗我哋。」

生前派對十分感人

小朋友勇於嘗試

勇於嘗試的穎朗，同時體驗百日宴Style的王子式化妝，對於兩大妝容，穎朗全盤欣然接受：「兩個意義都差唔多啫，都係想靚啲」。

由於每位參與節目拍攝的小朋友均由製作組精挑細選，故此每位小朋友除了各有性格，有些更擁有一般小朋友未必會遇過的經歷。

以參加「生前派對」的11歲朱梓童為例，表面與一般小朋友一樣單純的她，原來小時候曾因患病經歷過重大手術，加上她與家人拍攝期間已決定要移民，種種經歷均令「生前派對」對梓童別具意義。

梓童見到前來派對親友的留言，忍不住感動得眼濕濕。

有別於傳統喪禮，生前派對可每年舉行，目的是讓主角在籌辦派對過程中，回顧人生重要時刻的同時並對自己作出適當反省。

梓童便正正做到這一點，她在台上為自己控制不了脾氣向父母一再道歉，令台下無論親人或是其他參與派對的小朋友均流下感動的眼淚。

洪永城懷疑不是父母親生

除「童」言無忌，洪永城一樣零禁忌，在填寫「死亡證」環節，洪永城除暖男上身，希望自己比太太早死外，更驚揭到現在仍然懷疑自己不是父母親生。

他解釋稱：「我細個時屋企人話我聽我喺垃圾桶度執番嚟，一嚟因為我阿哥好靚仔，我好醜樣，二嚟就因為我單眼皮，但我全屋都係雙眼皮。所以細個時我信咗，到依家我都信。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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