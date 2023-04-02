【食用安全】每日飲豆漿竟患癌？　專家揭1個器官功能成關鍵【附解毒抗癌食物】

▲ 女子每日飲豆漿竟患癌，專家揭1個器官功能成關鍵。

大豆營養豐富，很多人吃早餐時都會配一杯豆漿。不過一名女子每天喝豆漿，結果卻患上乳癌，有營養師指出，患上婦科疾病的關鍵因素，與肝臟功能有關，並分享18種有助排解毒素的食物。

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台灣營養師許睿涵在Facebook專頁「吃．營養．許睿涵營養師」，坊間一直有指豆漿中的 大豆異黃酮可預防乳癌，不過有女子每天喝豆漿補充植物性雌激素，卻患上乳癌。對此，她指出，患婦科相關疾病機率，其實與肝臟解毒功有關。

她解釋，豆漿中的大豆異黃酮、身體製造的雌激素，或是任何透過飲食、嗅覺、皮膚進入體內的分子，都會先經過肝臟。尤其是會對身體造成致癌性或傷害的毒性物質，更需要經肝臟解毒，轉變成水溶性化合物，才能更易隨糞便或尿液離開人體。如沒有肝臟，身體會像垃圾場般，不斷積聚物質。

她指出，十字花科植物含有肝臟解毒所需的營養素，並列出18種蔬菜例子：

白菜類： 紹菜、白菜仔、菜心、油菜、小唐菜等。

紹菜、白菜仔、菜心、油菜、小唐菜等。 甘藍類： 西蘭花、椰菜花、椰菜、紫椰菜、結球甘藍、羽衣甘藍、椰菜仔等。

西蘭花、椰菜花、椰菜、紫椰菜、結球甘藍、羽衣甘藍、椰菜仔等。 芥菜類： 芥菜、雪菜、大頭菜、芥末菜等。

芥菜、雪菜、大頭菜、芥末菜等。 蘿蔔類：白蘿蔔、櫻桃蘿蔔

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責任編輯：羅嘉欣