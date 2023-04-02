【國民教育】津貼中學議會冀「說好香港教育故事」　表揚學生IT結合國教作品

▲ 「古今中華虛擬遊設計」比賽獲獎的粉嶺禮賢會中學同學，向在座師生分享創作歷程。（津中議會提供圖片）

為響應施政報告「說好香港故事」政策方針，香港津貼中學議會昨日（1日）舉辦「專業分享‧杏壇閃亮」教育薈萃2023，包括安排20多間學校就品德情意教育、國安國民教育及STEAM教育，分享校本經驗，並進行「古今中華虛擬遊」設計比賽頒獎典禮，計劃日後向學界分享結合資訊科技（IT）與國民教育的學生作品。津中議會冀透過活動促進教育界專業交流，並向外宣揚香港教育的優勢與成果。

教育薈萃昨於東華三院黃笏南中學舉行，除教師專業交流活動外，亦進行「古今中華虛擬遊」設計比賽頒獎典禮。津中議會主席李伊瑩致辭時，勉勵教育界不同持分者同心同德，創革求新，迎接新時代的挑戰。教育局副秘書長陳慕顏擔任活動主禮嘉賓，她致辭時表示STEM教育可培養學生的解難能力和創意思維，價值觀教育能提升抗逆力，國家安全及國民教育有助增強民族自豪感，鼓勵教育界從三方面入手，繼續做好培育人才的工作。香港教育大學學術及首席副校長李子建則在專題演講，以「知識轉移和專業分享︰以STEAM教育及價值觀教育為例」為題，探討知識轉移促進可持續發展的可能性。

▲ 津中議會昨日（1日）於東華三院黃笏南中學舉行「專業分享·杏壇閃亮」教育薈萃2023。（津中議會提供圖片）

當天設有學校分享環節，20間學校和津中議會代表就品德情意教育、國安國民教育及STEAM教育分享校本經驗，介紹如何運用多元策略，為學生提供不同的學習經歷，建構知識，培養品德。內容涵蓋設計3D打印口罩專題研習、國情教育的知情意行，以至關愛校園等。

昨日同場舉行「古今中華虛擬遊」設計比賽頒獎禮，比賽由津中議會主辦，中國文化研究院、香港電腦教育學會及資訊科技教育領袖協會協辦，目標將資訊科技與國民教育有機結合，鼓勵學生發揮創意，運用虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）技術，呈現中華優秀文化及當代發展。粉嶺禮賢會中學的「中國新年傳統風俗」作品獲一等獎，學生透過虛擬展館介紹中國新年傳統風俗，獲評為設計新穎；另有學校設計模擬高鐡遊戲認識「一帶一路」、參加虛擬導賞團欣賞故宮、戲棚、天后廟等文化古蹟等。

津中議會表示，作品處處展現年青人的創造力、應用資訊科技的能力及對中華文化的向心力，未來計劃將學生作品供教育界參考，用作教材或學習材料，惠澤教育界及社群。

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責任編輯：馮琪雅