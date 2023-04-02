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【中毒危機】家中牆角潮濕長野生菇　港媽驚訝兒子採摘想食蘑菇飯

兒童健康 17:14 2023/04/02

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潮濕天，有港媽家中牆角長出野生菇，兒子採摘想食蘑菇飯。

近日天氣潮濕，濕度高企，家中容易滋生細菌及霉菌，近日有港媽在網上分享，指出家中竟然因潮濕長出菇，兒子開心發現了「好多菇菇」，竟然採摘想吃掉，要求媽媽烹調蘑菇飯，令港媽哭笑不得！

兒子家中摘菇想食蘑菇飯

該港媽上月底在「香港討論區」發帖，標題為「小朋友拎左呢啲菇叫我整野畀佢食」，事源是兒子跟媽媽提起家中發現很多不明的野生菇。

阿仔同我講話︰媽咪，我喺屋企揾到好多菇菇，我想食蘑菇飯呀。可唔可以整畀我食！

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港媽看到兒子手中的菇，好奇兒子從何得來，問他「邊到嚟啲菇菇」，兒子說是在家中牆角，查看下，港媽真的發現很多菇，懷疑是因為最近天氣潮濕生出來。

她跟老公提及家中生菇，老公叮囑要注意家中衛生，斥責她成日懶打掃。港媽無奈有感，「生菇我都唔想㗎，呢啲潮濕天氣真係好易有霉菌生菇」。受天氣潮濕問題困擾之外，港媽也難以理解兒子的行徑，幸好兒子有問准媽媽，否則隨是吃下不明菇引起食物中毒。

諗唔明點解阿仔會覺得呢啲菇食得㗎！好彩佢都有同我講聲先，冇自己直接食落肚。

曾有家住西貢的讀者報料，指家中浴室門長滿菇。（圖片：讀者提供）

人體吸入胞子或致敏

本港有不少家庭發生類此情況，在潮濕的位置發現菇，TOPick曾訪問香港浸會大學生物系教授黃煥忠，他解釋由於木材的木質素含一種很好的養份讓菇生長於此，如居所周邊環境為郊外或附近有草地，於空氣出現菇的胞子情況較多。當胞子黏到門上即有機會讓菇生長，此情況較易發生在新界的郊外地區，市區的機會較少。他又指，菇其實與霉菌一樣，只是前者較為常見。

黃煥忠又提醒市民千萬不要吃門上的菇，也不要用手觸摸菇，如人體吸入胞子亦有有機會令人敏感，必須需戴上手套移除門上的菇。市民宜保持家居清潔通爽，門的角位較易積聚水氣，因此其發霉的機會較大，加上菇會有機會在剷走後再生，直至有機物質全部被破壞，最好先扇灰再上油漆，修補門已腐爛的位置。

據食物安全中心資料，本港約九成野菇皆有毒或不可以食用，大部分野菇含有多種對健康有害的化學物，誤食或對器官造成永久損害，甚至死亡。

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責任編輯︰王明芳

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