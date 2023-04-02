【愛妻號】陳茵媺愚人節迎接42歲 陳豪與子女送生日驚喜超溫馨
陳豪出名是超級愛妻號，而靚媽陳茵媺（Aimee）剛剛迎來42歲生日，身為暖男丈夫的陳豪與3名子女齊在家中為Aimee慶生，十分溫馨！
【夫婦放閃】陳茵媺陳豪出走首爾穿韓服打卡 靠每年旅行一次保鮮婚姻
Aimee分享家庭照
Aimee於IG分享生日派對的照片，並表示：
Had a lovely family #carebears 🥳 birthday party at home yesterday, felt so spoiled by my 3 little bears and big bear. 🧸🐻🐻❄💖
Thank you everyone for the kind birthday blessings ! 💖💋💕
#blessed 😘
#aprilfools #birthday
【愛妻號】送陳茵媺逾200萬名牌袋 陳豪感激太太為自己放棄事業
Amiee向家人示愛
陳氏一家為Aimee準備了鮮花及生日蛋糕，蛋糕上的公仔是Aimee最愛的熊仔，加上悉心的佈置，Aimee很喜歡這個生日驚喜。她說：
Rainbows 🌈, cakes 🎂 and happy times is how I spent the birthday of mine. 🥰 Love, love all of you! It will be a great year because I have each and everyone one of you. 💖
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為家庭棄事業
Aimee自與陳豪結婚後，淡出幕前專心相夫教子，對此陳豪一直感激，更指太太為了自己的家庭放棄事業，自言一生欠了這個女人。
陳豪曾於TOPick專訪中表示家庭是其原動力，他說：「亦是我的一切，我並非工作為先的人，努力工作只是為了家庭，當明白這一點時，其他東西已變得不重要，家人開心才是首要。」
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撰文 : TOPick柴犬出動