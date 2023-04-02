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【愛妻號】陳茵媺愚人節迎接42歲　陳豪與子女送生日驚喜超溫馨

娛樂 17:43 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

陳豪與3名子女一同陳茵媺（Aimee）慶生。

陳豪出名是超級愛妻號，而靚媽陳茵媺（Aimee）剛剛迎來42歲生日，身為暖男丈夫的陳豪與3名子女齊在家中為Aimee慶生，十分溫馨！

【夫婦放閃】陳茵媺陳豪出走首爾穿韓服打卡　靠每年旅行一次保鮮婚姻

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Aimee分享家庭照

Aimee於IG分享生日派對的照片，並表示：

Had a lovely family #carebears 🥳 birthday party at home yesterday, felt so spoiled by my 3 little bears and big bear. 🧸🐻🐻‍❄💖
Thank you everyone for the kind birthday blessings ! 💖💋💕
#blessed 😘
#aprilfools #birthday

【愛妻號】送陳茵媺逾200萬名牌袋　陳豪感激太太為自己放棄事業

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Amiee向家人示愛

陳氏一家為Aimee準備了鮮花及生日蛋糕，蛋糕上的公仔是Aimee最愛的熊仔，加上悉心的佈置，Aimee很喜歡這個生日驚喜。她說：

Rainbows 🌈, cakes 🎂 and happy times is how I spent the birthday of mine. 🥰 Love, love all of you! It will be a great year because I have each and everyone one of you. 💖

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【湊得輕鬆啲】港媽每周帶女兒「車中泊」露營　讓大自然做「助教」提升自理力

為家庭棄事業

Aimee自與陳豪結婚後，淡出幕前專心相夫教子，對此陳豪一直感激，更指太太為了自己的家庭放棄事業，自言一生欠了這個女人。

陳豪曾於TOPick專訪中表示家庭是其原動力，他說：「亦是我的一切，我並非工作為先的人，努力工作只是為了家庭，當明白這一點時，其他東西已變得不重要，家人開心才是首要。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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