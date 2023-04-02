【愛妻號】陳茵媺愚人節迎接42歲　陳豪與子女送生日驚喜超溫馨

▲ 陳豪與3名子女一同陳茵媺（Aimee）慶生。

陳豪出名是超級愛妻號，而靚媽陳茵媺（Aimee）剛剛迎來42歲生日，身為暖男丈夫的陳豪與3名子女齊在家中為Aimee慶生，十分溫馨！

【夫婦放閃】陳茵媺陳豪出走首爾穿韓服打卡 靠每年旅行一次保鮮婚姻

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Aimee分享家庭照

Aimee於IG分享生日派對的照片，並表示：

Had a lovely family #carebears 🥳 birthday party at home yesterday, felt so spoiled by my 3 little bears and big bear. 🧸🐻🐻‍❄💖

Thank you everyone for the kind birthday blessings ! 💖💋💕

#blessed 😘

#aprilfools #birthday

【愛妻號】送陳茵媺逾200萬名牌袋 陳豪感激太太為自己放棄事業

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

Amiee向家人示愛

陳氏一家為Aimee準備了鮮花及生日蛋糕，蛋糕上的公仔是Aimee最愛的熊仔，加上悉心的佈置，Aimee很喜歡這個生日驚喜。她說：

Rainbows 🌈, cakes 🎂 and happy times is how I spent the birthday of mine. 🥰 Love, love all of you! It will be a great year because I have each and everyone one of you. 💖

最新影片推介：

為家庭棄事業

Aimee自與陳豪結婚後，淡出幕前專心相夫教子，對此陳豪一直感激，更指太太為了自己的家庭放棄事業，自言一生欠了這個女人。

陳豪曾於TOPick專訪中表示家庭是其原動力，他說：「亦是我的一切，我並非工作為先的人，努力工作只是為了家庭，當明白這一點時，其他東西已變得不重要，家人開心才是首要。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R