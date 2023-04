【愛妻號】陳茵媺愚人節迎接42歲　陳豪與子女送生日驚喜超溫馨

陳豪出名是超級愛妻號,而靚媽陳茵媺(Aimee)剛剛迎來42歲生日,身為暖男丈夫的陳豪與3名子女齊在家中為Aimee慶生,十分溫馨!

【夫婦放閃】陳茵媺陳豪出走首爾穿韓服打卡 靠每年旅行一次保鮮婚姻

Aimee分享家庭照

Aimee於IG分享生日派對的照片,並表示:

Had a lovely family #carebears 🥳 birthday party at home yesterday, felt so spoiled by my 3 little bears and big bear. 🧸🐻🐻‍❄💖 Thank you everyone for the kind birthday blessings ! 💖💋💕 #blessed 😘 #aprilfools #birthday

【愛妻號】送陳茵媺逾200萬名牌袋 陳豪感激太太為自己放棄事業

Amiee向家人示愛

陳氏一家為Aimee準備了鮮花及生日蛋糕,蛋糕上的公仔是Aimee最愛的熊仔,加上悉心的佈置,Aimee很喜歡這個生日驚喜。她說:

Rainbows 🌈, cakes 🎂 and happy times is how I spent the birthday of mine. 🥰 Love, love all of you! It will be a great year because I have each and everyone one of you. 💖