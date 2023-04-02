【財爺網誌】赴星馬「搶人才」？　陳茂波︰當地學生對「高才通」感興趣　

▲ 陳茂波向馬來亞大學學生，介紹香港的最新發展機遇。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波上周訪問馬來西亞及新加坡，期間在不同場合，都重點介紹了香港的新優勢與新機遇。他亦到兩所位全球百強的馬來西亞大學和新加坡國立大學「搶人才」，介紹「高端人才通行證計劃」，陳茂波稱，學生對大灣區發展機遇、港府「搶企業」、「搶人才」政策感興趣。

陳茂波今日在網誌中總結馬新行程，他說，當地無論是在學的年輕人、商界人士，或服務業從業員，不少是華裔且能說廣東話、普通話和英語，部分人更指自己是看香港電影和聽香港流行曲長大的，「跟他們交流實在是倍感親切。」至於一些當地的非華裔年輕人，對香港亦不陌生，亦對到這裏尋找發展機遇抱積極態度。

陳茂波續指，香港與東南亞經濟體地理相近，人文、經貿及社會層面的交往頗深，其中不少企業更已在香港經營業務，部分人自通關以來亦曾訪港，都指感受到香港經濟社會氣氛顯著好轉且充滿活力。「雖然疫情在過去幾年阻礙了往還，但他們仍普遍看好內地經濟及粵港澳大灣區的龐大潛力，部分企業希望借助香港這平台籌融資，以及進入內地市場。」

陳茂波說，此行感受到馬新兩地發展各有潛力。他說︰

「馬來西亞天然資源豐富，商品貿易為企業帶來不少商機，政府亦正推動產業升級轉型和多元發展；新加坡熟悉東南亞市場，專業和其他服務全面且水平甚高，以及具競爭力的營商環境，對企業發展區域市場很有吸引力。香港如何與兩地加強合作，共同開拓內地與東盟這兩個舉足輕重的市場，值得持續探討和推進。」

對於有人顧慮經濟體之間的競爭加劇，或帶來負面影響，陳茂波認為，不同經濟體經過數十年發展，各走出具特色道路，相信摒棄零和的競爭想法，多作互惠共贏的考慮，健康的競爭將帶出各自最強的優勢與潛力，為全球經濟的更好發展、為自身社會和人民的福祉，作出更新、更大的貢獻。

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責任編輯：趙居逸