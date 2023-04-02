【免費的士】90輛恒生特別設計的士本周二遊走各區　提供免費的士車程

▲ 市民當天如坐上此特別設計的士，即可享一次免費車程。（恒生銀行提供）

恒生銀行將於本周二（4日）推出90周年誌慶活動 ——「同『恒』賞全城」免費的士乘車日。90輛市區的士的車身會貼上由本地插畫家Messy Desk設計的恒生90周年限定版插畫，市民當天如坐上此特別設計的士，即可享一次免費車程。市民於指定期內，捕捉到上述特別設計的士並打卡拍照，更可參加大抽獎贏取豐富獎品。

恒生邀請本地插畫家Messy Desk為90輛市區的士設計3款限定版車身畫作，當中結合了香港特色及恒生的品牌理念——「不斷創新」、「推動增長」與「延續未來」。限定版的士將於4月4日上午8時至下午8時遊走全港各區，並由穿上恒生90周年制服的司機為市民提供免費的士車程。

為了進一步服務社區，恒生亦將於同日額外安排5輛復康的士參與「同『 恒』 賞全城」活動，為當天有需要預約復康的士的市民提供免費服務。

由4月4日至5月2日，市民亦可參與「同『恒』賞全城 」捕捉車身打卡贏獎遊戲，只要成功捕捉到恒生90周年限定版的士並拍下照片，透過Inbox或Messenger發送至恒生官方Facebook專頁，即可參加大抽獎 ， 每日送出的獎品包括恒生銀行90周年限量版手機殼連掛繩（每日10份） 或價值港幣20元的電子飲食禮券（每日80份）；參加者更會自動同時參與每週抽獎，有機會贏取價值港幣9,000元的Apple Store禮品卡。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津