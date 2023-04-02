【毒品偵破】海關偵破兩宗毒品案　兩男子遭拘捕檢獲逾300萬元毒品

▲ 海關人員於首宗案件中檢獲的懷疑氯胺酮和用作收藏毒品的四幅掛畫。

香港海關三月十八日和昨日（1日）在香港國際機場和天水圍破獲兩宗毒品案件，檢獲共約3.6公斤懷疑氯胺酮、約1公斤懷疑可卡因和約60克懷疑霹靂可卡因，估計市值共約310萬元，並拘捕兩名男子。

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首宗案件中，海關於3月18日在機場檢查一件稱載有裝飾品的空運貨物，該貨物從德國法蘭克福經阿拉伯聯合酋長國杜拜抵港。經檢驗後，海關人員發現貨物內的四幅掛畫藏有懷疑氯胺酮，共重約3.6公斤。海關於昨日展開監控遞送行動，在粉嶺拘捕一名29歲的懷疑涉案男子。

第二宗案件中，海關人員昨日在天水圍一帶進行反毒品行動，截查一名形跡可疑男子，並在其背囊檢獲約1公斤懷疑可卡因，遂拘捕該名22歲男子。海關人員其後押解該名被捕男子到附近一個住宅單位進行搜查，再檢獲約60克懷疑霹靂可卡因和一批製毒及包裝工具。

以上兩宗案件仍在調查中。海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。海關強調，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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責任編輯：解青羽