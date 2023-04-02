【教廷第一驅魔人】羅素高爾從影以來首次演恐怖片　演繹首席驅魔人：要負起一種責任

▲ 《教廷第一驅魔人》

4月20日在港上映的驚慄片《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist），由金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演，也是從影多年的他首次演恐怖片。

羅素高爾在《教廷第一驅魔人》演真實人物為藍本的加比艾爾阿摩特神父（Father Gabriele Amorth），他被視為驅魔的元老，是梵蒂岡的首席驅魔人，由教宗直接任命。

首席驅魔人

阿摩特神父從事驅魔工作36年，曾主持超過16萬宗驅魔儀式，憑藉信念賦予的勇氣肩負著對抗惡魔的重任。而羅素高爾演出前做了大量的研究，收集所有有關阿摩特神父的資料，以了解他的工作及言行舉止。

此外，他更去到羅馬，逗留了一個星期，與認識首席驅魔人的梵蒂岡人會面：「這是我從未接觸過的片種，老實說，我不太喜歡恐怖片，它令我無法入睡。其實我非常迷信，這次為了投入這角色而鑽研了不少相關資料，並不是一件令人感到舒適的事。」

但他坦言對這名真實存在又傳奇的驅魔人很感興趣，所以最終答應演出：「梵蒂岡首席驅魔人這項工作不單只真實存在，而且阿摩特神父更從事了數十年之久，他更將自身自經歷記錄了下來。」羅素高爾說。

他續指：「我享受扮演真實人物，也有豐富的經驗 — 扮演真實人物要負起一種責任，就是要儘量將那個人物的本質呈現出來。」

對信仰抱純潔之心

而在搜集資料的過程中，高爾了解到阿摩特神父是一位有堅定信念、渴求真相的人，深受教會信任。

至於導演朱里斯艾華利（Julius Avery）表示，阿摩特神父是位令教廷頭痛的人物，常常挑戰常規，在擔住任梵蒂岡首驅魔人期間，這位具爭議性的人常常直言不諱，是一個非常有趣的人物。

高爾嘗試把阿摩特神父堅定又隨意的特質在電影中展現出來：「他是一位特立獨行的人，甚至由會騎著Lambretta綿羊仔去驅魔。」並指：「阿摩特神父對信仰有著純潔的心，讓他有一定的膽量和勇氣來進行驅魔的工作。」

他認為這項工作毫不容易：「常要和深受痛苦的人打交道，實際上大多數人需要的是心理幫助 — 約98%的個案會轉介到專業醫療人員，只有少數的個案真的被魔鬼附身而需要進行驅魔儀式。」