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【搶人才】醫管局赴倫敦搶人才晤逾200人　高拔陞：反應十分正面

社會 16:59 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

醫管局行政總裁高拔陞（圖中穿西裝者）表示，已透過親身及在線上與200多名來自香港的醫科生及執業醫生見面。（政府新聞處圖片）

為紓緩本港公營醫院「醫生荒」，醫院管理局高層親身到英國「搶人才」。醫管局代表團參與特區政府一連兩日（4月1及2日）在英國倫敦舉辦的招聘活動，醫管局行政總裁高拔陞已透過親身及在線上與200多名來自香港的醫科生及執業醫生見面，他形容對方反應「十分正面」，對回港工作「非常有興趣」，希望他們認真考慮回港服務病人。

醫管局聯同衞生署及本地兩所大學醫學院的代表，向來自香港的醫學生及執業醫生，推廣回港工作的最新途徑及註冊安排，招攬更多非本地培訓醫生加入香港的公營醫療機構，服務病人。

代表團在倫敦出席英國香港醫學會「香港日」活動，向當地醫學生講解如何透過特別註冊計劃、有限度註冊計劃及其他途徑加入香港公營醫療機構工作一定年期後，可免試取得正式註冊的途徑。另外，代表團亦向他們介紹返港後，在公營醫療機構接受專科培訓的機會及取得專科資格的安排。

代表團亦會與一批執業醫生見面，介紹香港公立醫院工作環境、工作前景及其他生活上的安排等，吸引他們返回香港工作。代表團亦會在倫敦拜訪不同醫學院，推廣香港的公營醫療服務。

醫管局行政總裁高拔陞在倫敦「香港日」活動上，向醫科生介紹香港的公營醫療服務。（政府新聞處圖片）

高拔陞表示，很高興有機會在倫敦，親身及在線上與200多名來自香港的醫學生及執業醫生見面，「他們的反應十分正面，對回港工作非常有興趣。這次我們展示了最大的誠意，希望他們認真考慮，回港服務病人。」

高拔陞補充，醫管局會有專人與參加者保持聯繫，並會盡快核實有意回港工作者的資格及完成相關審批和聘用程序，並協助他們辦理回港工作手續，以及提供其他所需支援，務求讓他們無後顧之憂，可以盡快投入醫管局的工作。

醫務衞生局局長盧寵茂表示欣悉代表團順利展開行程，強調行政長官在去年《施政報告》提及要更積極和進取地「搶人才」，形容醫衞局在吸引、挽留及發展醫療人才方面一直不遺餘力，此次派出代表團「主動出擊」，希望吸引不同志向的醫學生及執業醫生來港，在醫管局、衞生署或兩間本地大學醫學院服務，發揮所長。

政府早前公布75項獲特別註冊委員會認可的醫學資格，醫管局未來會積極前往不同國家和地區進行推廣，透過特別註冊或有限度註冊計劃，招聘更多合資格非本地培訓醫生。

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責任編輯：馮琪雅

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