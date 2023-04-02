【將軍澳遊行】鄧炳強稱對遊行施加限制為確保順利進行　質疑有人刻意挑動情緒抹黑政府

▲ 鄧炳強稱對遊行施加限制為確保順利進行,質疑有人刻意挑動情緒抹黑政府

保安局局長鄧炳強今日（4月2日）出席活動後回應記者提問時表示留意到近日有人對上月26日舉辦的將軍澳遊行中，警方的處理手法有意見。鄧炳強指警方是與主辦單位商討過後才決定會採取適當措施，以辨認參與者，確保人數不會超出預定範圍，以及防止一些別有用心的人士騎劫活動，認為有關措施讓活動得以順利、安全、和平地進行，認為有人為挑動情緒醜化警方的舉動。他又再次點名批評《明報》的「尊子」專欄，指其對警隊作誤導性的指控。

針對當日採取的措施，鄧炳強認為很多人士去參加一些大型的會議時也有類似做法，例如到會展中心參加活動，大部分參加會議的人都有便於其他人識別身份的方法。他指正如今天看到很多傳媒朋友都掛上「Press」字樣的標示，認為絕對是不會有任何帶有歧視或是貶義的成份。

鄧炳強認為社會上有些人就是刻意是挑動情緒，刻意抹黑政府，并表示，相信有部分人目的是希望挑動市民對政府的不滿和仇恨，指他們是希望危害國家安全，希望讓香港不再平靜，也可能是希望讓警方執法困難等。

鄧炳強又點名提到，留意到昨天《明報》的專欄「尊子」所說，「政府不是用52億（更新警隊資訊科技項目），是用200億，而其他的錢是要來建監獄，要來找相關的懲教人員要來對付你們。」。鄧炳強指這是一些「純粹誤導性」的指控，誤導市民以為這些科技其實要用來監察和針對市民。他重申，此資訊科技撥款建議是方便警方緊急救援用途。

他續指，「尊子」在過往6個月，不止一次針對政府作出一些誤導性的指控，過去半年裡無論是警隊，或者政務司司長辦公室，甚或是勞福局或文體旅局，都受過如此對待。因此，鄧炳強認為要對這些誤導性的指控，作譴責和澄清。

鄧炳強重申，政府非常樂意接受批評，認為批評沒有問題，但如果批評不是基於事實，而是用一些誤導性的指控，來挑動市民對政府的不滿，就有責任要把真相說出來，要公開譴責這些誤導性的指控，讓市民有知情權。

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記者：解青羽