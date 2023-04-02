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【醜女大翻身】日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」　豪擲1000萬円整容逆襲成美女

健康 18:35 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

日本妹從小被嫌醜樣勸「唔好生仔」，豪擲1000萬円整容逆襲成美女。

愛美之心人皆有之，不少人甚至花巨資整容。日本人氣網紅平瀬あいり近日在社交平台公開整容前後的照片，指從小就被嘲醜樣，如今她透過整容，成功逆襲成美女，整容前後驚人對比引起網民討論。

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平瀬あいり在社交平台Twitter擁有逾65萬關注者，早前她發帖分享多張整容前後的照片，並寫道「在5歲時，因為我的臉，被告知我不應該生孩子，我至今仍清楚記得」。從照片可見，她現在擁有清純可愛的樣貌，與整容前的判若兩人。

她透露，為了改變自己，在6年的時間內，花費超過1000萬日元（約58萬港元）整容，她曾經箍牙，做過顴骨縮小手術，雙眼皮、眼角、鼻子等部位亦有調整過。她亦在護膚、保養上下功夫，努力鑽研化妝、打扮技巧。

她表示，變美後生活發生了翻天覆地的變化，工作和愛情生活都很順利，自己也變得很有自信。不少網民亦留言鼓勵，「讓自己開心很重要」、「很值得」。

點擊下圖看平瀬あいり整容前後對比：

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責任編輯：羅嘉欣

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