【最壞身教】柴灣家長托起夾公仔機起勢搖　女童有樣學樣涉偷獎品

▲ 柴灣一夾公仔機店，有家長托起夾公仔機起勢搖，同行女童有樣學樣。

近年流行夾公仔機，坊間有不少室內遊戲場放有各式大大小小的遊戲機，適合一家大細去玩！可是，玩夾公仔遊戲機講求技巧，未必一定中獎。昨日（1日），在柴灣環翠商場一間遊戲機中心，有3代同堂來玩，3大2細一行五人，當中男士為求贏獎品，托起遊戲機狂搖，而女童更是有樣學樣。

托起夾公仔機起勢搖

近日網上多個群組流傳2段CCTV影片，憑CCTV的資料顯示，事發在昨日（1日）下午5時許，憑影片拍攝的四周環景及店舖招牌，涉事地點應是在柴灣環翠商場地下一間夾公仔專門店。影片中有3名成人及2名兒童，未知他們的關係，在3名大人中，推測有名是媽媽、一名長老，另有一名男士未知是爸爸抑或爺爺。

最新影片：

轉發有關影片的網民嘲諷影片中的一家，「愚人節緊係要happy下啦，搖呀搖，推呀推，團體合作，開心過節日、三人之巔節目、愚人節企劃⋯⋯」，他們一家的行徑令人側目。

一家在店舖玩，女童拿著裝有硬幣的紅色膠兜，投幣玩不同的遊戲機台。其中一段影片，他們在玩店中一部遊戲機，該成年男搖動遊戲桿，之後整個人發力雙手推向遊戲機，女童上前出手合力搖機，港媽亦加入，並看看有否獎品掉下來去拿取。在夾公仔遊戲機中心，一般都會張貼玩法告示，標明不可搖機台去奪獎品，此屬於不合理玩法，亦有破壞之嫌。

網民斥家長教壞小朋友

另一段影片，一行5人走到店外，女孩、男孩和成年男正在玩一部較小型的遊戲機，成年男人竟然托起整部遊戲機狂搖動，而女孩更是出手幫忙，出手拍打機頂，行為粗暴，而男孩、女孩和港媽一起查看獎品出口處。另一名同行女士長老未有阻止，只是上前去看。

網民看過影片，紛紛斥責事件中的家長教壞小朋友，展現了最壞的身教，大罵行為可恥「成家都係賊」，有感上樑不正下樑歪，擔心片中兩個小朋友將來大個是非不分。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳