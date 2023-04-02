【法言人】御用細佬離巢TVB迎新挑戰　黃嘉樂首孭重飛完成對亡父承諾

▲ TVB劇《法言人》將由「御用細佬」黃嘉樂首度孭重飛。

TVB劇《法言人》將於下周首播，有「御用細佬」之稱的黃嘉樂首度孭重飛，今次的作品更是黃嘉樂離開TVB的最後一套劇集。

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黃嘉樂有感而發

黃嘉樂於IG分享《法言人》的海報，並表示：

第一次見到呢張海報嘅時候

心入面有好多感受

知道法言人4月10 號出街

內心亦鬆左一口氣

我終於完成咗對爸爸嘅承諾

多謝一直俾機會我嘅家豪哥、

陳志江監制仲有編審梁敏華

庾國棟呢個角色

其實同我真人嘅性格反差都幾大

希望法言人播出嘅時候

大家會喜歡我嘅演出😌

我等住大家俾意見😉

#法言人 #庾國棟

#四月十號9點半記得開電視

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演藝生涯

黃嘉樂於2001年參加TVB第十七期藝員訓練班後入行，至今演出逾40部劇集，早已入屋並受觀眾愛戴。

曾北上發展的黃嘉樂因當時合作的經理人公司擅自開價以致令其名譽受損，再加上該公司資金周轉不靈，他最終放棄北上發展，留在TVB拍劇。

他曾於訪問中透露父親於2015年患癌離世，多次遇上事業低谷加上太多負面情緒令他一度考慮轉行。

直至去年，黃嘉樂決定離巢TVB，目前以自由身演員身份參與拍劇。

最新影片推介：

《法言人》即將首播

馬國明、林夏薇、張頴康、黃嘉樂、何依婷、丁子朗、容天佑、蔣祖曼、陳嘉慧、黃長興及李成昌等有份演出《法言人》，TVB亦於首播前釋出宣傳海報，透露眾人的感情線。

故事骨幹圍繞規模偏小的施雷律師事務所身上，以「金牌師爺」金秉信（馬國明飾）、律師田佑家（林夏薇飾）、馬瑋雄（張頴康飾）及庾國棟（黃嘉樂飾）為劇集主線，透過不同單元個案帶出一個又一個人情故事。

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