  • 21°C
香港時間 : 2023402日 (週日) 18:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【七欖比賽】港隊先後擊敗肯亞加拿大　2勝4負得第13名

社會 18:06 2023/04/02

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港隊小組賽先後擊敗肯亞及加拿大隊，以2勝4負收官，取得今次賽事第13名。（林宇翔攝）

香港國際七人欖球賽今日（2日）進入第三日收官之戰。港隊先後擊敗肯亞及加拿大隊，以2勝4負收官，取得今次賽事第13名。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

香港橄欖球隊男子代表隊雖然小組賽3戰皆敗，但今日於小組賽拿下兩場勝利。在小組賽首負上屆盟主澳洲隊後，香港隊於中午對戰肯亞。開場後，港隊先憑11號拜恩達陣領先5:0，但被對手37號達陣半場打成5:5平手。下半場，港隊再憑11號達陣及10號韋兆新達陣，拋開比數至19:5，末段即使被對手達陣，仍然以19:10氣走對手，是本屆賽事首場勝仗。

第二場賽事港隊對戰加拿大隊。甫開賽港隊便向對手施壓，結果第一個攻勢就有收穫，由今屆首度正選上陣的麥季聰右路達陣先開紀錄。港隊隨後有靴貝特跳起接球後順勢帶球推進，一氣呵成於中路突破達陣，加上韋兆新射入附加罰球，助主隊拉開至12：0完半場。換邊後港隊進一步擴大比分，丹馬克左路進攻得手拉開至17：0。縱使加拿大完場前兩分鐘破蛋，亦無礙港隊以17：7收下勝利，以第13名為今屆賽事作結。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽

相關文章

【七欖賽事】港隊女子組首戰不敵紐西蘭　「50:0」遭零封
14:58 2023/03/31
【七欖賽事】港隊女子組首戰不敵紐西蘭　「50:0」遭零封
【七欖比賽】女子港隊2戰惜敗市民撐「爭氣」　旅客大讚解除防疫觀賽氣氛佳
20:36 2023/03/31
【七欖比賽】女子港隊2戰惜敗市民撐「爭氣」　旅客大讚解除防疫觀賽氣氛佳
【七欖比賽】港將姚錦成第70次上陣國際賽　港隊首仗不敵法國隊球迷助威
21:48 2023/03/31
【七欖比賽】港將姚錦成第70次上陣國際賽　港隊首仗不敵法國隊球迷助威

你可能感興趣

【七欖賽事】港隊女子組首戰不敵紐西蘭　「50:0」遭零封
14:58 2023/03/31
【七欖賽事】港隊女子組首戰不敵紐西蘭　「50:0」遭零封
【七欖比賽】女子港隊2戰惜敗市民撐「爭氣」　旅客大讚解除防疫觀賽氣氛佳
20:36 2023/03/31
【七欖比賽】女子港隊2戰惜敗市民撐「爭氣」　旅客大讚解除防疫觀賽氣氛佳
【七欖比賽】港將姚錦成第70次上陣國際賽　港隊首仗不敵法國隊球迷助威
21:48 2023/03/31
【七欖比賽】港將姚錦成第70次上陣國際賽　港隊首仗不敵法國隊球迷助威
比賽 加拿大隊 運動員 澳洲隊 香港隊 七人欖球賽 香港 欖球

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
17:10 2023/03/31
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
【AV女優】絵麗奈被影迷嫌身材略肥　素海霖開Live回應：鍾意依家嘅自己
15:41 2023/04/01
【AV女優】絵麗奈被影迷嫌身材略肥　素海霖開Live回應：鍾意依家嘅自己