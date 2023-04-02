【七欖比賽】港隊先後擊敗肯亞加拿大　2勝4負得第13名勇奪銀盾

▲ 港隊小組賽先後擊敗肯亞及加拿大隊，以2勝4負收官，取得今次賽事第13名，勇奪銀盾。（林宇翔攝）

香港國際七人欖球賽今日（2日）進入第三日收官之戰。港隊先後擊敗肯亞及加拿大隊，以2勝4負收官，取得今次賽事第13名，勇奪銀盾。

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香港橄欖球隊男子代表隊雖然小組賽3戰皆敗，但今日於小組賽拿下兩場勝利。在小組賽首負上屆盟主澳洲隊後，香港隊於中午對戰肯亞。開場後，港隊先憑11號拜恩達陣領先5:0，但被對手37號達陣半場打成5:5平手。下半場，港隊再憑11號達陣及10號韋兆新達陣，拋開比數至19:5，末段即使被對手達陣，仍然以19:10氣走對手，是本屆賽事首場勝仗。

第二場賽事港隊對戰加拿大隊。甫開賽港隊便向對手施壓，結果第一個攻勢就有收穫，由今屆首度正選上陣的麥季聰右路達陣先開紀錄。港隊隨後有靴貝特跳起接球後順勢帶球推進，一氣呵成於中路突破達陣，加上韋兆新射入附加罰球，助主隊拉開至12：0完半場。換邊後港隊進一步擴大比分，丹馬克左路進攻得手拉開至17：0。縱使加拿大完場前兩分鐘破蛋，亦無礙港隊以17：7收下勝利。港隊以第13名、勇奪銀盾，為今屆賽事作結。

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記者：解青羽