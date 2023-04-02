【致敬張國榮音樂會】黎明打頭陣Aga壓軸　新世代歌手炎明熹曾比特向巨星致敬

今年是張國榮（哥哥）逝世20周年，由環球唱片主辦「想 張國榮20周年致敬音樂會」在昨晚（4月1日）於會展舉行，今次有不少重量級嘉賓參與演出，包括有黎明、陳慧琳、許志安、梁詠琪、江海迦、曾比特、梁漢文、蘇永康、炎明熹、陳葦璇、P1X3L、kerryta、JNYBeatz、石山街、任皚晴，他們用歌聲向這位一代巨星致敬。

音樂會由黎明（Leon ）任開場嘉賓，江海迦（Aga）則壓軸登場。打頭陣的Leon現身令觀眾歡呼尖叫，Leon共獻唱3首歌，包括《當年情》、《明星》及《為你鍾情》，演唱期間舞台上的大屏幕，不斷重溫哥哥的昔日片段。Leon唱畢說：「多謝在座今晚嘅來臨，多謝！」

梁詠琪陳慧琳念巨星

接著，梁詠琪（GiGi），演唱《側面》、《寂寞夜晚》。Gigi：「哥哥係一位不可多得嘅藝人，風度翩翩，心地善良，為電影界、音樂界作出好大貢獻，今晚我同你哋一樣好掛住佢，送畀大家一首《寂寞夜晚》！」

至於陳慧琳（Kelly）今次演唱《誰令你心痴》及《柔情蜜意》，Kelly在台上說出當年點滴，她說：「我同哥哥的合作唔係幕前，係幕後。2000年我同郭富城合作拍電影《小親親》，導演奚仲文都有份參與，仲文同哥哥係好朋友。」

▲ 梁詠琪

Kelly續說：「佢請咗哥哥教我演戲，現在回想都覺得不可思議，點解他會肯。當時我同鍾珍、仲文去咗哥哥加多利山屋企上堂，哥哥好有效率，教我幾場重要嘅戲，他係一撻入戲，仲幫我設計小動作細節，所有事好全面，如果當年同哥哥合作唔係幕後、而係幕前合唱呢首歌，係咪更好呢？」

隨後，她唱出《誰令你心痴》，唱畢她又說：「好掛念哥哥。」

▲ 陳慧琳

憶哥哥提攜新人

梁漢文演唱哥哥的《想妳》，他在台上表示，自少愛聽哥哥的歌，他1990年入行時，很希望有機會見到哥哥，但哥哥於89年封咪。

直至1996年，他有機會客串演出《金枝玉葉2》，當時在化妝間好緊張，心想見到哥哥說些甚麼？估不到哥哥開門進來時，竟是唱《纏綿遊戲》，還拍一拍他的肩膊說：「梁漢文！」當時真是嚇呆了，內心像吃了十粒方糖般甜。

而蘇永康演唱《最冷一天》，他指這首歌陪伴自己度過不開心、失意的時候。他又說：「我1985年第一次去紅館睇佢演唱會，佢叫我入後台，當時著住浴袍攤咗喺度，掟咗個蘋果畀我，問我好唔好睇，佢係一個好溫暖嘅人。」

蘇永康表示，10年前他在某個場合，唱過《無需要太多》，但當時他自覺唱得不好，不過他相信哥哥知道的話，會說不緊要，因為他足一個好鼓勵好愛惜身邊人，今晚再借機會重唱這首歌。

已有一段日子沒有踏足舞台的許志安，今次揀唱哥哥的經典歌曲《追》，他的出場令觀眾送上歡呼聲，他亦微笑向台下觀眾揮手打招呼，他唱畢說：「多謝你哋、多謝Leslie。」接著他再與梁漢文及蘇永康合唱《左右手》台下掌聲不斷，反應熱烈。

新世代歌手獻唱

新世代歌手炎明熹唱出《今生今世》、《路過蜻蜓》，其演繹情深。接著曾比特演唱了《無心睡眠》及《有誰共嗚》。

曾比特邊唱邊跳極之落力，台下不少fans大叫:「阿mike! 曾比特！」之後，她與曾炎明熹合唱《緣份》，令觀眾報以熱烈掌聲。

石山街、JNYBeatz合唱《陪你倒數》，P1X3L載歌載舞高唱一曲《Monica》、P1X3L、kerryta、Kira、余宗遙（Dez）唱跳《大熱》、XiX演唱《Miss You Much》，林德信演唱《寂寞有害》、任皚晴一曲《怪你過份美麗》。

最後由江海迦（AGA）壓軸登場，唱出《拒絕再玩》、《小明星》及《有心人》，令音樂會圓滿結束。