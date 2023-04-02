【酒吧混戰】蘭桂坊酒吧兩幫酒客互毆　互扔酒樽雜物3男受傷

蘭桂坊有酒吧昨日(1日)發生酒客互毆事件。昨日凌晨3時許，德己立街55號一間酒吧的客人疑發生執爭，10多名酒客互相叫囂後，再拿起雜物及酒樽動武，場面隨即失控，雜物橫飛，更有男子脫去上衣後向對方挑釁，結果被「打到瞓低」。其他酒客及職員見狀慌忙躲避，直至警方到場場面始受控。事件中3人受傷送院。

網上流傳事發片段，可見當時酒吧水洩不通，舞池上擠滿酒客，期間有人疑因瑣事爭執，引發兩幫男子拳來腳往，其後就取走附近枱上酒樽、擺設直接擲向對方。其間有酒吧女職員嗌咪稱「冷靜、冷靜…大家出嚟玩開心，冷靜下先好唔好」，亦被眾人無視。

事件愈演愈烈，有人脫去上衣主動挑釁，結果被硬物擲中當場倒下，保安勸阻兩幫人亦無果，其他酒客紛紛走避，有女士嚇到花容失色落。約3分鐘後酒吧開燈，藍帽子警員進場調停，並安排無關人士離開。由影片可見，現場地上佈滿玻璃碎、酒水及血跡。

警方表示，於昨日凌晨3時25分接獲報案，指有人於涉事酒吧打鬥。經初步調查，懷疑有酒客因為從廁所回到店內時，被玻璃樽打中後，繼而發難，拿起酒樽「飛樽」打鬥。事件中，有3名傷者，一名23歲姓余男子頭流血受傷；一名25歲姓黃男子，及一名28歲外籍男子額頭流血受傷。三人表示互不相識，清醒經由救護車送往瑪麗醫院治理，警方將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理，暫時未有人被捕，爭執原因仍有待調查。

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