日本音樂大師坂本龍一逝世　終年71歲

▲ 日本著名音樂大師坂本龍一傳出離世消息。

根據多間日本傳媒報道，日本殿堂級音樂大師坂本龍一已逝世，終年71歲。

曾憑電影 《末代皇帝》配樂奪得奧斯卡最佳原創音樂獎的著名電影配樂大師坂本龍一，於3月28日在東京都內的醫院離世。

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喪禮低調進行

坂本龍一的官方IG寫上：

January 17 1952 - March 28 2023

坂本龍一官網於今天（4月2日）發出聲明，

在2020年6月發現患上癌症後，坂本先生一直接受治療，只要在身體情況許可下，他也會在家中工作室進行創作。他去到生命盡頭仍要與音樂共存。

根據坂本龍一生前的遺願，他希望喪禮以低調的方式進行，只准許最親的家人出席，並謝絕各種形式的慰問、獻花等，希望外界能夠諒解，又感謝所有關心坂本龍一的粉絲，以及感謝來自日本、美國的專業醫療團隊。

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抗病音樂日記

坂本龍一在2014年診斷患咽喉癌，一度停工抗病，之後復出。可是在2020年6月又罹患直腸癌第四期，且癌細胞擴散到肺部，但他仍堅守音樂創作工作，還在去年12月推出網上音樂會，這次也成為他最後一次公開演出。

今年1月，他推出第15張個人錄音室專輯《12》，是繼《async》後，暌違6年推出的個人大碟。專輯收錄他在抗病期間創作的音樂日記。

在住院療養的時期，創作出12首歌，每首樂曲都以創作當天的日期作為歌名，呈現這位音樂大師對抗病魔的生活片段。

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