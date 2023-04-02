  • 21°C
香港時間 : 2023402日 (週日) 22:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本音樂大師坂本龍一逝世　終年71歲

娛樂 20:57 2023/04/02

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

日本著名音樂大師坂本龍一傳出離世消息。

根據多間日本傳媒報道，日本殿堂級音樂大師坂本龍一已逝世，終年71歲。

曾憑電影 《末代皇帝》配樂奪得奧斯卡最佳原創音樂獎的著名電影配樂大師坂本龍一，於3月28日在東京都內的醫院離世。

【第一爐香】彭于晏再演許鞍華電影　坂本龍一被故事打動任配樂

喪禮低調進行

坂本龍一的官方IG寫上：

January 17 1952 - March 28 2023

坂本龍一官網於今天（4月2日）發出聲明，

在2020年6月發現患上癌症後，坂本先生一直接受治療，只要在身體情況許可下，他也會在家中工作室進行創作。他去到生命盡頭仍要與音樂共存。

根據坂本龍一生前的遺願，他希望喪禮以低調的方式進行，只准許最親的家人出席，並謝絕各種形式的慰問、獻花等，希望外界能夠諒解，又感謝所有關心坂本龍一的粉絲，以及感謝來自日本、美國的專業醫療團隊。

【演出取消】坂本龍一因健康理由未能赴港　取消年底西九演出

抗病音樂日記

坂本龍一在2014年診斷患咽喉癌，一度停工抗病，之後復出。可是在2020年6月又罹患直腸癌第四期，且癌細胞擴散到肺部，但他仍堅守音樂創作工作，還在去年12月推出網上音樂會，這次也成為他最後一次公開演出。

今年1月，他推出第15張個人錄音室專輯《12》，是繼《async》後，暌違6年推出的個人大碟。專輯收錄他在抗病期間創作的音樂日記。

在住院療養的時期，創作出12首歌，每首樂曲都以創作當天的日期作為歌名，呈現這位音樂大師對抗病魔的生活片段。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】港媽每周帶女兒「車中泊」露營　讓大自然做「助教」提升自理力

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【第一爐香】彭于晏再演許鞍華電影　坂本龍一被故事打動任配樂
16:29 2021/10/22
【第一爐香】彭于晏再演許鞍華電影　坂本龍一被故事打動任配樂
【演出取消】坂本龍一因健康理由未能赴港　取消年底西九演出
18:55 2021/09/23
【演出取消】坂本龍一因健康理由未能赴港　取消年底西九演出
【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得
11:13 2023/02/06
【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得
【日本旅遊】日本最大型酒店娛樂設施　東急歌舞伎町Tower 4月14日新宿開業【內附連結】
12:14 2023/03/23
【日本旅遊】日本最大型酒店娛樂設施　東急歌舞伎町Tower 4月14日新宿開業【內附連結】

你可能感興趣

【第一爐香】彭于晏再演許鞍華電影　坂本龍一被故事打動任配樂
16:29 2021/10/22
【第一爐香】彭于晏再演許鞍華電影　坂本龍一被故事打動任配樂
【演出取消】坂本龍一因健康理由未能赴港　取消年底西九演出
18:55 2021/09/23
【演出取消】坂本龍一因健康理由未能赴港　取消年底西九演出
【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得
11:13 2023/02/06
【靚太安樂窩】公開核心重地分享價值不菲收藏　黑膠收藏家親授唱片保值+保存心得
坂本龍一 娛樂人物職業 奧斯卡 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
17:10 2023/03/31
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
【AV女優】絵麗奈被影迷嫌身材略肥　素海霖開Live回應：鍾意依家嘅自己
15:41 2023/04/01
【AV女優】絵麗奈被影迷嫌身材略肥　素海霖開Live回應：鍾意依家嘅自己