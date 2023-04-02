【日本音樂大師】坂本龍一病逝終年71歲　生前兩度患癌去年音樂會成絕響

▲ 坂本龍一病逝終年71歲，生前兩度患癌去年音樂會成絕響。

日本殿堂級音樂大師坂本龍一逝世，終年71歲。他於2014年確診咽喉癌，2020年再診斷出患直腸癌第4期，並擴散至肺部，他於去年舉辦的線上音樂會成為絕響。

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據多間日本傳媒報道，坂本龍一於3月28日在東京一間醫院病逝。坂本龍一2014年曾患咽喉癌，治療6年後，病情逐漸好轉，卻在2020年6月傳出患直腸癌第4期的消息，及後癌細胞轉移至肺部，當時醫生指他只剩下半年壽命，但他仍積極對抗病魔，一年曾接受6次手術。

坂本龍一原定於2021年12月來港舉辦音樂會，但最終因健康理由未能赴港，要宣告取消。他在去年12月舉辦線上音樂會，當時他表示，考慮到身體情況，無法直播演出，因此以預錄的方式完成表演，更直言「可能這是最後一次」。

坂本龍一的好友高橋幸宏於今年1月去世，當時他的社交平台帳號曾以全黑的圖案致哀，可惜不到3個月時間，卻傳出他本人的死訊。

坂本龍一官方網站今（2日）亦發出聲明，證實他已經病逝的消息，「在2020年6月發現癌症後，坂本先生持續治療，只要身體狀況許可，也一直在家中工作室進行創作。他直到最後都與音樂共存」。

直腸癌常誤當痔瘡遲求醫 易忽視5大排便徵狀

外科專科醫生李奉儀曾接受《TOPick診症室》訪問時指出，大眾時常將直腸癌所帶出來的徵狀，包括排便有血、有東西「頂著」、經常排便排不清的感覺等，誤以為是生痔瘡，部分人更會因而錯失醫治的黃金期。

她又說，直腸癌的病人的發病年齡為70多歲，惟近年有年輕化的趨勢，部分患者的年齡是40至50歲，而她曾遇過最年輕的直腸癌患者是一名16歲的病人，提醒市民排便習慣如與平日不同，或出現排便時帶血，應該盡快求醫，接受腸道檢查。

李奉儀又提醒部分人患上直腸癌的風險較高，包括患有慢性腸炎疾病，如潰瘍性結腸炎、克隆氏慢性腸炎等；另消化道曾接受手術、有家族病史等人士，建議市民飲食方面要多菜少肉、飲足夠的水份及不要吸煙等。

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責任編輯：羅嘉欣