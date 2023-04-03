【旅遊業復常】過去一周機場客量2度破十萬　上周六出境人數按周大增22%

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踏入清明節及復活節假期期間，本港出入境人次急增，過去的星期六共有近70萬人出入境，按周升逾12%。當中出境人數升幅明顯，4月1日有約41萬人經各口岸出境，按周增7.5萬人次，升幅約22%。

據機管局消息人士透露，計及轉機乘客，機場上周有2日客量均突破10萬人。運輸及物流局局長林世雄則指，現時機場客量已回復到疫情前的6成，隨着本月下旬會向大灣區居民送贈8萬張機票，相信機場客量會進一步增長。

入境事務處上周預計，在4月1日至10日清明節及復活節假期期間，將有903萬人次進出香港，包括約754萬名旅客。處方昨公布4月1日的出入境數字，共有69.3萬人次出入境，按周升約12.61%。

有關升幅主要由出境人次帶動，4月1日共有約41.4萬人出境，較3月25日的約33.9萬大增約7.5萬人，升幅達22%。入境人次則未見明顯增幅，僅由3月25日的27.6萬人增至27.9萬人，升幅約1%。

受惠於旅客增加，機場客量增幅明顯，4月1日共有近9.3萬名旅客出入境，較3月25日的7.2萬人增約27.7%；較3月18日的約6.8萬人增約35%。機管局消息人士透露，計及轉機及過境旅客，機場分別在3月26日和4月1日，單日均錄得逾10萬客量。

運輸及物流局局長林世雄則指，本港的航空交通穩步復甦，今年首兩個月，機場客運量達420萬人次，較去年同期上升約26倍。而截至3月30日，香港國際機場3月客運量有逾260萬人次，3月26日不計轉機及過境旅客，單日出入境客量達約83,000人次，是疫情前的約六成。他預期，隨着政府於本月下旬向大灣區居民派發約8萬張機票，有助進一步刺激本港機場的客運量。

他又指出，香港航空業復甦面對最大的挑戰是人手問題，機管局已完成新一輪的機場人力調查，政府正綜合業界意見及檢視相關調查結果，會聯同機管局探討不同方案的可行性，目標是在今年稍後制定相關措施，以推動航空業人力資源的可持續發展，鞏固香港的國際航空樞紐地位。

雖然出入境客量大增，但批發及零售界立法會議員邵家輝分析，出境人數遠高於入境人數，反映本港消費力不增反減，希望隨着假期來臨，內地旅客人數增加，可填補流失的消費力，刺激本港零售市道。

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記者：陳梓蔚