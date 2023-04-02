【七欖比賽】3日共7.5萬人次入場觀賽　即睇頒獎禮盛況【多圖】

▲ 「香港國際七人欖球賽」今晚（2日）圓滿結束。（林宇翔攝）

「香港國際七人欖球賽」今晚（2日）圓滿結束，3日賽事共吸引約7.5萬人次入場。

香港賽馬會主席利子厚頒發男子銀盾級別的獎座給勝出隊伍；並與馬會行政總裁應家柏和其他嘉賓，陪同香港特別行政區行政長官李家超頒發男子盃獎座給冠軍隊伍。

李家超在Facebook表示，一連三日的香港國際七人欖球賽於今晚圓滿結束，他在看台與球迷觀眾一起感受比賽的熱鬧氣氛。



他預告類似國際盛事將陸續有來，為本地市民打造一個「開心香港」，更能吸引不同地方的遊客來港感受熱鬧氣氛。

頒獎禮盛況：

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今年是馬會連續第二年支持「香港國際七人欖球賽」，利子厚表示，「香港國際七人欖球賽」是難得的機會，讓學生和社區人士享受賽事，並啟發他們從中學習體育精神。

馬會最近亦支持「香港世界桌球大師賽 2022」及「香港國際網球挑戰賽 2022」等體壇大賽，並將繼續以官方社區合作夥伴的身分，支持明年舉行的「香港國際七人欖球賽」。

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記者：陳梓蔚