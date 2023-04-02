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【頁獻社會】港大將向7人頒授名譽博士學位　包括楊振寧及林青霞

社會 22:19 2023/04/02

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港大學將於明日（3日）舉行第209屆學位頒授典禮。（港大圖片）

香港大學將於明日（3日）舉行第209屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予7位傑出人士，諾貝爾物理學獎得主楊振寧、朱棣文，以及知名影星林青霞等。

港大名譽博士學位是頒授予對大學、社會或學術方面有傑出建樹，在知識思想上，社群或文化方面對整體社會及全球有寶貴貢獻的人士。今次有4人將獲頒授名譽科學博士學位，包括物理學家、諾貝爾物理學獎得主及前美國能源部長朱棣文；領航地理信息系統（GIS）發展的商人和環境科學家Jack Dangermond；被視為計算機系統結構的先驅，曾任史丹福大學校長的John L HENNESSY；以及諾貝爾物理學獎得主，世界知名理論物理學大師楊振寧。

另外3人將獲頒授名譽社會科學博士學位，包括於倫敦皇家慈善醫院成立享譽國際的研究及診療中心，專治罕見致命性疾病硬皮症與其他結締組織疾病的Carol Black；具超過48年銀行及物業發展經驗的香港小輪（集團）主席、恒基兆業地產有限公司副主席、香港中華煤氣有限公司及美麗華酒店企業有限公司董事林高演；以及在台灣出生的知名演員林青霞。

頒授典禮將於明日下午在港大本部大樓陸佑堂舉行。去年10月剛過100歲生日的楊振寧，港大指他因事未能出席今次典禮，其名譽博士學位頒授將缺席授予。

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