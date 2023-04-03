【老字號結業】何文田老店李錦基越南餐廳4月中結業 谷德昭FB召集食客支持【內附地址】

▲ 何文田老字號越南餐廳即將結業，熟客谷德昭推介3款美食。

香港老字號買少見少，何文田老字號李錦基越南餐廳最近宣告4月中關門大吉，食客大嘆可惜，熟客著名導演谷德照更在社交媒體分享他最愛的美食，更呼籲新知舊雨趁餐廳結業前來支持這間老字號。

李錦基是餐廳創辧人的名字，他來自越南，於九十年代於佐敦開同名餐廳，2000年移民把舖頭結業，於2009年回流香港並再次開業。

熟客之一的谷德昭，已幫襯了二十多年，當知道餐廳結業消息後，就在Facebook大談餐廳的美食：「向來對夠膽用自己個名做舖頭名嘅餐廳有好感，畢竟壓上了自己個朵，點都會加幾錢肉緊。「李錦基」廿幾年嚟，Keep到同一個味道，地方企理乾淨，維持招牌嘅尊嚴，難能可貴。」

谷德昭更大談自己最喜歡的菜式，「牛肉粉冇話邊間最好食，各人各口味，最緊要同你夾，「李錦基」嘅火車頭粉+生牛肉另上係我喺香港嘅至愛。」

▲ 谷德昭幫襯了餐廳二十多年(谷德昭FB相片)

他的第二至愛是「燒香茅牛肉濱海」，大讚成碟都是功夫：「濱海」來自越南，浸開後蒸軟，乾上。香茅牛肉是即叫即燒，香口又有肉汁，食的時候將「濱海」浸入「碌冧」，然後放入新鮮生菜上、燒牛肉、九層塔葉、香蔥蒜碎，包埋一起食感受不同口感。

如果想食飯就會選「香茅冇骨雞球飯」，因啖啖肉夠香口，他最欣賞啖飯，因煮得乾乾爽爽煙煙韌韌，跟煎香茅雞的香油蔥蒜一齊食，飽而不滯，大滿足。

谷德昭希望各位「李錦基」老顧客，有時間便去跟老闆阿Joe說聲暫別及作鼓勵吓佢，希望他多些信心再開新店。「至於未試過的朋友，不妨趁這段時間試試，時間有限，有些食物就算將來開新店都未必會再提供，有食趁手。」

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INFO



地址：何文田窩打老道65地下D舖

電話：27812028

記者：招美寶