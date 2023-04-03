【死亡車禍】喪禮後回程車輛失控墜深溝4人喪命　母崩潰：一天失去5親人

▲ 喪禮後回程車輛失控，車上父子與兩親友全喪命。

一場恐怖車禍令人頓失摯親。馬來西亞佛州近日發生一宗嚴重車禍，有4人出席喪禮後同車離開，不料途中車輛離奇失控，先撞向對向車輛，再墜入路邊溝渠，車上3人當場死亡，另一人亦在送院後不治。

據馬來西亞媒體報道，事發於3月30日傍晚5時許，一名22歲男子出席大舅父的喪禮，隨後開車載58歲父親、28歲細舅父、35歲姨丈離開，惟途中車輛突然衝向對面車道，先撞上一輛私家車，隨後墜入路邊溝渠。

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車上父子及細舅父當場死亡，僅35歲姨丈被送往醫院搶救，但仍在翌日凌晨2時傷重不治。而被撞的20歲私家車司機雖然也受傷，但送院後沒有大礙。

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57歲的媽媽接獲噩耗，悲慟不已。她表示，她的大弟弟上月底在外母家不慎滑倒身亡，因此她和丈夫、兒子才前往奔喪。她也不知丈夫一行4人在喪禮後要去哪，打電話也無人接聽，沒想到竟接獲警員通知出事，短短24小時內失去5名家人，令她傷心欲絕。

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責任編輯︰王明芳