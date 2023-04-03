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【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心

娛樂 10:17 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

車婉婉母子捲入家暴疑雲。

車婉婉自2013年與比她年小5年的澳洲籍游泳教練Jonathon結婚，其後車婉婉以42歲高齡誕下兒子BBQ，組織三口之家。

不過車婉婉偶爾公開自己和BBQ的受傷照片，令外界討論母子是否遭到家暴。

【星二代】車婉婉為BBQ報傳統津小等派位　「下令」外籍老公下載翻譯App睇功課

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已為人母的車婉婉自誕下BBQ後經常分享湊仔生活，吸引很多媽媽網民與她互動，交流育兒心得。

車婉婉貼眼腫照

車婉婉日前於FB貼出眼睛紅腫的照片，並寫道：

星期六·一早起身搵醫生🧑‍⚕️
（圖二慎入）
醫生話可能係因為呢排化好多妝，而且長鐘，有細菌入侵眼睛，今次要食埋抗生素同消炎藥、止痛藥⋯⋯😵‍💫😵‍💫😵‍💫希望可以快啲搞掂又開工💪🏻💪🏻💪🏻
（圖二係有少少恐怖，如果睇到令大家唔開胃真係唔好意思🙏🏻 ）
但係想講，我今日仍然會出現在快閃活動，不過無得化妝，素顏希望大家見諒😆😆😆 
3:00 See u all @hktheone 
#qmamaslife #qmama #車婉婉  #眼睛打敗扙 #好彩一早搵到醫生 #又紅又腫又痛 #熱敷幫到手 #勤力d  #唱歌用把口 #答應咗嘅事就要做到底  #約定你哋  #中年好聲音  #快閃

【小一面試】為5歲BBQ報5至6間小學 車婉婉分享面試趣事：擔心無學校收

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捲家暴疑雲

不少網民都留言送上慰問，叫受傷的車婉婉休息天多，並希望她早日康復。

網民說：「保重身體 ，祝早日康復！多多休息！」、「素顏都係咁靚因為妳係Q媽媽。」、「珍惜自己健康！」

不過有網民認為除了車婉婉受傷外，她之前亦曾數次分享受傷照片，當中亦包括兒子BBQ的受傷照，令大家擔心車婉婉母子遭遇家暴，隨即引起熱議。

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組三口之家

車婉婉於2013年嫁給拍拖三年的澳洲籍男友Jonathon，姊弟戀開花結果，二人在泰國結婚。

2017年，車婉婉以42歲高齡誕下兒子BBQ，並不時分享一家三口的家庭照，跟大家暢談親子樂。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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