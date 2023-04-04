買床褥識揀一定要試「佢」！舒適度屬5星級酒店級數  可能一試入眠

揀床褥猶如揀男朋友，一定要選擇適合自己的，若果選錯，可能會徹夜難眠，影響睡眠質素，令身心俱疲。所以大家要懂得斷捨離，換掉不適合自己的床褥！如果你正考慮換床褥，一定要認識以下這個床褥品牌，它堪稱觸得到的床褥界天花板，不但有齊高、中、低價位，其舒適度更屬5星級酒店級數，可能讓你一試入眠！加上其產品多元化，從奢華級至平易近人的級別都有，能滿足不同人的需要。

觸得到的床褥界天花板 全球5星級酒店指定品牌

這個品牌在澳洲絕對無人不識，因為他擁有超過500萬澳洲用家，更是澳洲銷量No.1床褥品牌，他就是「Sealy絲漣床褥」。除了澳洲外，品牌在全球多國也是熱賣的床褥品牌，更成為全球多間5星酒店集團指定床褥品牌，包括Ritz-Carlton、Marriott、Hilton、InterContinental、威尼斯人等等，難怪堪稱市面上最有質素的澳洲床褥，近期更以創新低價推出Grace澳洲床褥，可說是觸得到的床褥界天花板。品牌在澳洲擁有5間自家廠房，全程監控品質，從源材料採購以至加工，都100%來自澳洲，每張床褥更經過8,000小時反覆測試，確保達至最佳的舒適度和承托度，難怪一直深受當地人的信賴和喜愛。

▲ 澳洲製的Grace床褥採用Sealy卓越的專利鈦合金彈簧，軟硬適中，兼有包身的舒適睡感，一躺下恍如去度假般放鬆。

研發專利護脊床褥 承托舒適耐用度UP

揀床褥除了看來源和品質外，更重要的是舒適度和承托度。Sealy絲漣床褥設計一直以人為本，自1960年代開始，已致力研發及改進其專利鈦合金彈簧，成為一套比袋裝彈簧更全面的彈簧系統。其專利鈦合金彈簧能追蹤使用者身體重量及壓力，自動調節不同強度的承托力，令身體感受到很自然的承托，猶如被人溫柔地輕托背部，使脊骨保持自然平直，讓身體整夜處於最放鬆的狀態，減低腰痠背痛的機會，真正提高睡眠質素。

為提升床褥的品質，品牌更設有南半球最大的研究中心，聯同國際骨科醫學顧問團隊，以高科技研發及設計出符合新一代需求的護脊床褥。中心透過精密測量機械人仿照人體脊椎，準確收集脊柱形態、床褥承托力等的相關詳細數據，記錄人體模型與床褥的相互影響，以確保每一張Sealy床褥能為脊椎提供最佳承托。

Sealy的專利PostureTech鈦合金彈簧，因以橫形鋼絲緊扣，遇上壓力，全面承托，避免袋裝彈簧 (Pocket Coil) 以個別彈簧「單打獨鬥」的情況，令床褥更耐用。而且彈簧經2次高溫定型處理，比一般彈簧更能保持其原有堅韌及彈力，往往可以用上10年或以上。此外，另一專利Unicased®專利減壓系統，特別加強床邊承托力，即使長期單邊落床都不會令床邊下陷，絕對適合香港睡房設計。或者睡近床邊也不怕「碌落床」，變相增大床褥實用面積。

▲ Sealy絲漣床褥的團隊致力研發及設計符合新一代需求的護脊床褥。

貼地價錢5星享受 Hotel Resort系列限定半價再95折

大家可能以為「Sealy好貴」，別以為優質的產品一定要用「天價」來換取，其實Sealy床褥有平有貴，除了有全人手製造，配合最頂級用料的奢華級Heritage系列外，亦有平易近人的皇牌Hotel系列，按各大5星酒店集團床褥標準製造，屬「家用版」的酒店床褥。近日，更限時推出以舒適及創新低價打造的Hotel Resort系列。選購系列中所有床褥均享半價再95折，其中澳洲製的Grace床褥雖以新低價$9,728起發售，卻同樣採用Sealy卓越的專利鈦合金彈簧，軟硬適中，兼有包身的舒適睡感，一躺下恍如去度假般放鬆。Hotel Resort系列只會作短暫推出，機會難逢，立即到全線Sealy專門店試試，保證你一試難忘。

了解更多Sealy絲漣床褥：http://bit.ly/3Zo8FhA

（特約）