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【好人好事】粉嶺老伯疑迷路欲衝馬路截車　機警外賣員及時制止助尋回家人

健康 10:53 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

粉嶺老伯疑迷路欲衝馬路截車，機警外賣員及時制止，助尋回家人。

路見有難熱心相助，足以救回一個家庭。昨日（2日）中午在粉嶺公路，一名外賣員工作期間見有一名伯伯疑似迷路踎在天橋底，還欲衝出馬路截車。心感不妥的他及時上前制止，最後助伯伯尋回家人。

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該名機警熱心外賣員昨日下午在Facebook群組「上水人大聯盟」發帖，詢問「有冇人識得呢個伯伯」。他表示，自己在送外賣期間途經粉嶺公路碧湖花園對開，發現伯伯踎在橋底伸手截車，還想衝出去。當時，外賣員正趕著送餐，但他卻並未因此丟下伯伯不顧：

諗住走嫁啦，最後直覺話我知都係唔對路，最後報警。

然而就在這時，出現驚險一幕——伯伯真的衝出馬路。幸好，外賣員遇到另一名同事路過，兩人上前合力撳住伯伯，還陪他一起等警員到場處理。外賣員又拍下伯伯側面照，上載到Facebook，詢問「如果識得伯伯，請通知」，希望能幫伯伯尋回家人。

不久後，外賣員更新帖文，表示已找到伯伯女兒。警方亦指，當日下午約3時半，接獲報案稱粉嶺公路往上水方向近碧湖花園對開，有一名伯伯企圖衝出馬路。交通警員到場處理，最後該名77歲伯伯由其女兒接走。據了解，伯伯本身有精神病紀錄。

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網民力讚：好彩遇見你

帖文引來網民關注。外賣員的熱心及機警反應讓網民深受感動，表示「好彩遇見你，好人有好報」、「好彩無事，見義勇為，拔刀相助，有心人」。而外賣員面對稱讚反倒自責，因自己起初僅以為伯伯踎在橋底是想大小解，想一走了之；但愈想愈不妥，才立即停車上前阻止。他事後回想起也心有餘悸：

我差d一念之差走左去，伯伯有事，真係訓唔著。

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責任編輯：羅嘉欣

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