【明星育兒】5歲仔打冰球晒英姿遺傳媽媽靚樣愈大愈靚仔　鍾嘉欣：為你感到驕傲

▲ 咁靚仔極有潛質做明星。

鍾嘉欣(Linda)自從與脊醫老公Jeremy結婚後,在加拿大相夫教子,為對方誕下3名子女,先後誕下女Kelly與二仔Jared再誕下孻女Anika,組成了五口幸福之家。轉眼間,細仔Jared已經5歲大,嘉欣安排了他學冰上曲棍球,日前她就將細仔打冰上曲棍球的英姿放上網,只得5歲的細仔膽色過人,平衡力都相當好,不過網民就將焦點落在Jared的顏值上,大讚他愈大愈靚仔,遺傳了媽媽的強大基因。

最新影片推介:

鍾嘉欣上載了細仔打冰上曲棍球的短片上社交網,見到細仔在兩個教練的陪同下,單獨拿著曲棍球棒,在冰上馳騁,一點都不害怕,而且平衡力相當好,充滿體育細胞,難怪媽媽以英文留言:「I am so proud of you son for overcoming your fears and believing in yourself. ( 我是多麼為你感到驕傲,兒子,你能夠克服你的恐懼和相信你自己。)」

而Jared的樣子更成為了焦點,因為他真是愈大愈靚仔,完全遺傳了媽咪的優良基因,將來極有潛質做明星,網民都紛紛留言激讚:「仔仔好型呀」、「Jared is so handsome」、「仔仔愈大愈似媽咪,好靚仔」、「媽咪嘅基因贏咗喇」、「Cute like mama」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

什麼是冰上曲棍球?

香港小朋友對冰上曲棍球或許比較陌生,但現在已經愈來愈普及,此運動在歐美國家非常流行,這是一項在冰面上進行的團隊運動,也被稱為冰球。它通常由兩支隊伍參加,每隊有六名球員,其中包括一個守門員。

球員使用曲棍球桿將橡膠球射入對方球門,以得分為目標。

冰上曲棍球是一項非常快節奏和激動人心的運動,需要球員具備出色的技術和身體素質。比賽通常在冰上進行,球員需要穿著專業的冰球鞋和其他保護裝備,如頭盔、護肘、護膝等。冰上曲棍球在北美和歐洲等國家非常流行,每年都有多項重要的比賽和錦標賽。而成立於2007年的香港冰球訓練學校(Hong Kong Academy of Ice Hockey),提供相關課程,學校致力推廣香港冰球運動普及化。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

責任編輯︰王明芳