【明星育兒】5歲仔打冰球晒英姿遺傳媽媽靚樣愈大愈靚仔　鍾嘉欣：為你感到驕傲

▲ 咁靚仔極有潛質做明星。

鍾嘉欣（Linda）自從與脊醫老公Jeremy結婚後，在加拿大相夫教子，為對方誕下3名子女，先後誕下女Kelly與二仔Jared再誕下孻女Anika，組成了五口幸福之家。轉眼間，細仔Jared已經5歲大，嘉欣安排了他學冰上曲棍球，日前她就將細仔打冰上曲棍球的英姿放上網，只得5歲的細仔膽色過人，平衡力都相當好，不過網民就將焦點落在Jared的顏值上，大讚他愈大愈靚仔，遺傳了媽媽的強大基因。

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鍾嘉欣上載了細仔打冰上曲棍球的短片上社交網，見到細仔在兩個教練的陪同下，單獨拿著曲棍球棒，在冰上馳騁，一點都不害怕，而且平衡力相當好，充滿體育細胞，難怪媽媽以英文留言：「I am so proud of you son for overcoming your fears and believing in yourself. ( 我是多麼為你感到驕傲，兒子，你能夠克服你的恐懼和相信你自己。)」

而Jared的樣子更成為了焦點，因為他真是愈大愈靚仔，完全遺傳了媽咪的優良基因，將來極有潛質做明星，網民都紛紛留言激讚：「仔仔好型呀」、「Jared is so handsome」、「仔仔愈大愈似媽咪，好靚仔」、「媽咪嘅基因贏咗喇」、「Cute like mama」。

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什麼是冰上曲棍球？

香港小朋友對冰上曲棍球或許比較陌生，但現在已經愈來愈普及，此運動在歐美國家非常流行，這是一項在冰面上進行的團隊運動，也被稱為冰球。它通常由兩支隊伍參加，每隊有六名球員，其中包括一個守門員。

球員使用曲棍球桿將橡膠球射入對方球門，以得分為目標。

冰上曲棍球是一項非常快節奏和激動人心的運動，需要球員具備出色的技術和身體素質。比賽通常在冰上進行，球員需要穿著專業的冰球鞋和其他保護裝備，如頭盔、護肘、護膝等。冰上曲棍球在北美和歐洲等國家非常流行，每年都有多項重要的比賽和錦標賽。而成立於2007年的香港冰球訓練學校（Hong Kong Academy of Ice Hockey），提供相關課程，學校致力推廣香港冰球運動普及化。

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責任編輯︰王明芳