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【危險行為】男子為呃Like恆河拍片「扮溺死」　假戲變真做溺斃

健康 11:30 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

男子為呃Like，恆河拍片「扮溺死」，假戲變真做同伴當做戲。

為做網紅，不惜一切手段博人眼球，最終恐變悲劇。印度一名男子，為吸引點擊率於恆河拍攝「假死」影片，豈料拍攝途中該名男子假戲「真做」，不幸溺斃，同伴更一度以為是「做戲」。

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恆河是印度文明的發源地之一，更是印度教徒心目中的聖河。兩名印度男日前於恆河中表演溺水，另一個人則負責拍下影片。從影片中可見，2位男子均裸着上身在河中扮演「溺水」，其中左邊的男子先游上岸，右邊的男子也隨後跟上。

沒過多久，右邊男子擺動的雙臂變成了掙扎着拍打水面的動作，但他的同伴一度以為他又在假裝溺水，便沒有給予理會。只見該名男子手部慢慢沒有了動作，最終手和頭部都消失在水面之下，他的同伴才意識到他遇溺了。

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根據同行友人陳述，他們住在北方邦布蘭德斯哈赫爾（Bulandshahr），為了拍攝IG影片，才想在恆河模仿溺水，因此他們一開始沒有察覺到男子的異樣，以為他又在表演溺水，直到男子不再掙扎，沒入水下，才趕緊報警求援。警方到達現場救援後，判斷該男子已經死亡，但目前仍未尋獲其遺體。

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責任編輯：羅嘉欣

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