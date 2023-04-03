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【演唱會事故】TREASURE成員演唱期間發生意外　尹材赫險被火焰效果燒傷

娛樂 11:10 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

韓國YG娛樂旗下男團TREASURE的成員尹材赫（Jaehyuk）險生意外。

韓國YG娛樂旗下男團TREASURE的成員尹材赫（Jaehyuk）於泰國舉行演唱會時發生意外，台上一部機器會週期性噴出火焰，火焰效果差點燒傷站在旁邊的尹材赫，令粉絲一度十分緊張。

【林敏驄演唱會】阿聰西九演唱會發生意外　嘉賓鍾鎮濤台上發軟蹄向前仆

TREASURE成員尹材赫（Jaehyuk）險被燒傷。

尹材赫險被燒傷

TREASURE近日赴泰國曼谷舉行演唱會，成員於演唱期間發生意外，台上一部會週期性噴出火焰的機器差點燒傷站在機械旁的尹材赫。

當發生意外後，工作人員隨即檢查尹材赫和TREASURE其他成員的衣物上是否留有火種，以保安全。

當尹材赫再次出場時，有現場觀眾發現其右手貼上了膠布，幸好尹材赫未有因此受重傷。

【MIRROR意外】涉MIRROR演唱會虛報負重項目　藝能3職員轉介區院4月再訊

粉絲一度擔心尹材赫（Jaehyuk）的情況。

尹材赫報平安

尹材赫於騷後隨即安撫粉絲，向大家稱已在手上塗上藥膏，他表示：「現在完全沒有問題。」

坐在尹材赫身旁的另一位成員則喃喃地說：「謝天謝地！」

最新影片推介：馬國明專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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