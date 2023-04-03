【演唱會事故】TREASURE成員演唱期間發生意外 尹材赫險被火焰效果燒傷
娛樂 11:10 2023/04/03
韓國YG娛樂旗下男團TREASURE的成員尹材赫（Jaehyuk）於泰國舉行演唱會時發生意外，台上一部機器會週期性噴出火焰，火焰效果差點燒傷站在旁邊的尹材赫，令粉絲一度十分緊張。
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尹材赫險被燒傷
TREASURE近日赴泰國曼谷舉行演唱會，成員於演唱期間發生意外，台上一部會週期性噴出火焰的機器差點燒傷站在機械旁的尹材赫。
當發生意外後，工作人員隨即檢查尹材赫和TREASURE其他成員的衣物上是否留有火種，以保安全。
當尹材赫再次出場時，有現場觀眾發現其右手貼上了膠布，幸好尹材赫未有因此受重傷。
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尹材赫報平安
尹材赫於騷後隨即安撫粉絲，向大家稱已在手上塗上藥膏，他表示：「現在完全沒有問題。」
坐在尹材赫身旁的另一位成員則喃喃地說：「謝天謝地！」
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撰文 : TOPick柴犬出動