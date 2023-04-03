【離婚收場】供樓養家百般遷就仍遭喝罵　愛妻號年屆40棄廿載婚姻：我就是太呵護

▲ 人夫忍了24年最終決定離婚，還自己自由。（iStock圖片）

婚姻若遇上錯的人，即使百般忍耐也難以走到最後。有台灣人夫在社交平台發文大呻，自18歲奉子成婚就擔起家庭重責，沒想到對老婆的呵護卻成了理所當然，老婆不做家務，態度惡劣，吞掉賣舊樓的錢，買新屋房貸、生活費、子女學費等都是人夫負擔，如此過了逾20年，人夫終無法忍受決定離婚。

有台灣人夫在facebook群組「離婚討論區」發文，他表示，自18歲奉子成婚，到如今40歲都跟老婆在一起，然而有感自己過分呵護對方，造成她的懶惰和無能，對方這20多年來工作不超過3年，其他時間就在家裡待著，家務也不做。

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人夫一家住在3層高的房子，但太太只會打掃自己的房間，其他樓層都是人夫清潔，他的返工衫是自己洗和晾；太太的衣服丟到房間到處都是，叫她收拾卻永遠拖延，只顧拿著手機玩遊戲；她亦從不煮飯，每天都食外賣，又或老爺奶奶煮好飯叫她吃，她也經常聲控人夫做事，

要利用我的時候就說我有老公，沒有利用價值時，我只是個司機。

人夫又提及，太太把他的資產都當成自己的，當初賣了舊樓賺到230萬（新台幣，約59萬港幣），全部被太太拿走，6年前再買新樓寫了太太的名，但就由人夫供樓，生活費、買家電、小孩大學學費、住宿費、家裡保險費等，都是他出錢。買車80萬（新台幣，約20.5萬港幣），太太付錢後說是墊支，要求人夫每月還錢給她。

6年時間已經付出快400萬（新台幣，約102萬港幣）了，卻沒有一樣東西是我的。

剛創業時，人夫存款僅剩3位數，太太竟跟家人說他快要破產，人夫十分生氣，認為太太不但沒有感激他付出的時間和金錢，反而常埋怨，不高興就叫人夫滾。眼見孩子都22歲，亦知道父母早已沒感情，人夫最終決心放棄24年的感情，更明言要看太太沒有工作能吃老本幾年，

祝福我吧！放我走，也放你自由。謝謝妳的24年，讓我從一個18歲男孩，變成一個思想成熟的40歲大叔。

帖文引來大批網民熱論，不少人認為樓主值得更好的，並認為人生苦短，既然小孩都成年了，就放過自己，好好放鬆心情。

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責任編輯︰王明芳