【致命病毒】馬爾堡病毒爆發美疾控中心派員赴非洲抗疫　9人確診20宗疑似病例全死亡

▲ 赤道畿內亞出現9宗「馬爾堡病毒」確診個案、20宗疑似病例。

非洲赤道畿內亞、坦桑尼亞正迎來「馬爾堡病毒」（Marburg virus）爆發風波，其中赤道畿內亞出現9宗確診個案、20宗疑似病例。9宗確診個案中有7人不治，20宗疑似個案更是全數身亡。美國疾病管制與預防中心（CDC）已向旅行人士發出警告，並派員前往非洲，協助防止疫情擴散。

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世界衛生組織（WHO）報告指出，今年2月初，「馬爾堡病毒」在赤道畿內亞開始爆發，至今累計已有9宗確診、20宗疑似確診個案，其中9名確診人士中，已有7人不治，20宗疑似確診個案則全數死亡。而坦桑尼亞亦有8宗確診，其中5人身亡。

美國CDC已就此，向前往赤道畿內亞及坦桑尼亞的人士發出外遊警告，呼籲前往該兩國的人士，避免與患者接觸，並正派員前往非洲協助應對馬爾堡病毒疫情。

「馬爾堡病毒」類似伊波拉病毒，是一種可引致出血熱的疾病，染疫症狀包括發高燒、嚴重頭痛不適、嘔吐、血便，並有疲勞感，多數患者會在7日內出現嚴重出血的徵狀，致死率可高達88%，而目前尚未有針對性疫苗或療法。

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責任編輯：羅嘉欣