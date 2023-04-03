  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 11:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【致命病毒】馬爾堡病毒爆發美疾控中心派員赴非洲抗疫　9人確診20宗疑似病例全死亡

健康 11:12 2023/04/03

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

赤道畿內亞出現9宗「馬爾堡病毒」確診個案、20宗疑似病例。

非洲赤道畿內亞、坦桑尼亞正迎來「馬爾堡病毒」（Marburg virus）爆發風波，其中赤道畿內亞出現9宗確診個案、20宗疑似病例。9宗確診個案中有7人不治，20宗疑似個案更是全數身亡。美國疾病管制與預防中心（CDC）已向旅行人士發出警告，並派員前往非洲，協助防止疫情擴散。

最新影片：

童學園
【童學園】大學未畢業已獲投行聘用　DSE狀元教一條捷徑打開iBank大門

世界衛生組織（WHO）報告指出，今年2月初，「馬爾堡病毒」在赤道畿內亞開始爆發，至今累計已有9宗確診、20宗疑似確診個案，其中9名確診人士中，已有7人不治，20宗疑似確診個案則全數死亡。而坦桑尼亞亦有8宗確診，其中5人身亡。

美國CDC已就此，向前往赤道畿內亞及坦桑尼亞的人士發出外遊警告，呼籲前往該兩國的人士，避免與患者接觸，並正派員前往非洲協助應對馬爾堡病毒疫情。

「馬爾堡病毒」類似伊波拉病毒，是一種可引致出血熱的疾病，染疫症狀包括發高燒、嚴重頭痛不適、嘔吐、血便，並有疲勞感，多數患者會在7日內出現嚴重出血的徵狀，致死率可高達88%，而目前尚未有針對性疫苗或療法。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 傳染病 病菌及病毒 赤道畿內亞 坦桑尼亞 世界衞生組織 伊波拉 非洲

最高瀏覽

【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【調整心情】傅珮嘉英國晨跑被搶劫手機　心有餘悸：慶幸損失沒太慘
15:57 2023/04/02
【調整心情】傅珮嘉英國晨跑被搶劫手機　心有餘悸：慶幸損失沒太慘
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
17:10 2023/03/31
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？