【椎間盤突出】20歲男嚴重椎間盤突出頸椎退化成50歲　醫生見1重點警告：勿開刀

▲ 20歲男患嚴重椎間盤突出，頸椎退化成50歲！醫生見1重點警告：勿開刀。

不良姿勢可對頸椎造成嚴重危害，疼痛背後或許還有更大隱疾。一名20歲男子雙手常觸摸感痛楚、麻痹，經檢查驚見其頸椎弧度完全消失，並有嚴重椎間盤突出，通常情況下需立即手術避免癱瘓風險。然而，有醫生發現一細微現象，警告男子最大的病因不是椎間盤突出，切勿亂開刀治療。

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日前，一名男網民在Dcard發帖，表示自己20歲的弟弟有幾天後背極度酸痛，一開始以為是落枕，中醫拔罐後有緩解。但沒多久又出現手痛麻痹症狀，於是再求西醫。結果發現弟弟20歲的頸椎已經退化成近50歲；不僅頸椎自然的弧度完全消失，還伴有中重度椎間盤突出。當時醫生警告，若不儘快開刀手術，恐怕有癱瘓風險，讓樓主非常擔心「很怕一不小心要失去弟弟」。

1個細節引醫生警告：勿開刀

帖文吸引衆多「病友」關注。其中，復健科醫生陳子甯回覆稱，樓主弟弟的「椎間盤突出」，不代表就是問題所在。他從樓主貼出的影像發現1個細節，並標出箭頭指，那是很早就出現的「前縱韌帶鈣化」，並警告不要開刀：

20歲去開頸椎手術，通常只會導致40歲的時候，其他段「退化」超級嚴重。

陳醫生提醒，這個年紀出現前縱韌帶鈣化，通常要找有沒有「易發炎」疾病，建議可先進行風濕免疫科的抽血檢查。

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他又舉出類似案例，表示曾有患者因下背痛被診斷出椎間盤突出，接受手術後病情依舊沒有改善。最後，醫生發現病人雖從核磁共振影像中顯示是椎間盤突出，但她的下背痛實際上是因薦髂關節炎引起，最終確診是「類風濕性關節炎」，需要用藥物控制，偶爾打針做復健緩解不適；也正因此做開刀手術才無法解決問題。

免疫系統類疾病可導致類似神經不適症狀

陳醫生的回應獲得大量網民留言詢問。有人表示，自己曾確診僵直性脊椎炎、頸部發炎不能動、常常雙手麻痹；也有人常常腰痛，但經驗血、看過骨科神經科等都不能確診病因。陳醫生表示，若患免疫系統類疾病，會有機會出現「腱鞘炎」，即肌腱的髓鞘發炎，腫脹的腱鞘壓到神經，導致有類似神經不適症狀出現。例如腕隧道症候群，這類病人常合併有腕隧道問題，但經打針、開刀仍不斷復發，原因就是沒有對症下藥。對此，陳醫生提醒，如果生活工作上沒有什麼特別消耗手腕的事情，正中神經不會突然發炎腫起，所以開刀前要三思。

網民：默默把腰挺直

樓主帖文除了吸引到醫生分享專業知識，也有很多網民分享過來人經驗，紛紛勸諭「頸椎不要輕易開刀」、「不要給按摩師處理脊椎問題」、「注意日常姿勢」等。

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責任編輯：羅嘉欣