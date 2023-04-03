【遺愛人間】女教師腦血管破裂腦死 家屬忍痛捐贈器官救逾30人

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馬來西亞一名女教師，不幸因腦血管破裂搶救不治，家屬遵從其生前的遺願，捐出器官遺愛人間，挽救逾30人。

綜合當地媒體報道，43歲孫鳳玲在當地一間國際學校執教，她和丈夫育有兩名分別10歲和8歲的兒女。據其妹妹接受訪問時憶述，姐姐上周三（30日）晚上8時許突無預警昏迷，隨即被送院搶救，惟搶救無效回天乏術，被診斷為腦死，僅靠機器維持呼吸。

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其丈夫透露，太太早前在出席長輩的葬禮時，曾透露如有一天自己離開人世，希望能捐出器官。家屬隨後向院方表達孫鳳玲的遺願，院方為她評估和檢測，最後符合資格並獲得家屬同意捐贈的器官，分別是一對眼角膜、一對腎和骨頭。

有關部門表示，這對眼角膜和兩顆腎都能各幫助兩名患者，骨頭則可以救助逾30人。

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責任編輯︰王明芳