  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 11:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遺愛人間】女教師腦血管破裂腦死 家屬忍痛捐贈器官救逾30人

親子 11:24 2023/04/03

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

istock

馬來西亞一名女教師，不幸因腦血管破裂搶救不治，家屬遵從其生前的遺願，捐出器官遺愛人間，挽救逾30人。

綜合當地媒體報道，43歲孫鳳玲在當地一間國際學校執教，她和丈夫育有兩名分別10歲和8歲的兒女。據其妹妹接受訪問時憶述，姐姐上周三（30日）晚上8時許突無預警昏迷，隨即被送院搶救，惟搶救無效回天乏術，被診斷為腦死，僅靠機器維持呼吸。

影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】港媽每周帶女兒「車中泊」露營　讓大自然做「助教」提升自理力

其丈夫透露，太太早前在出席長輩的葬禮時，曾透露如有一天自己離開人世，希望能捐出器官。家屬隨後向院方表達孫鳳玲的遺願，院方為她評估和檢測，最後符合資格並獲得家屬同意捐贈的器官，分別是一對眼角膜、一對腎和骨頭。

有關部門表示，這對眼角膜和兩顆腎都能各幫助兩名患者，骨頭則可以救助逾30人。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

家庭關係 網絡熱話 器官捐贈

最高瀏覽

【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
12:37 2023/03/30
【年輕爸爸】爸爸到中學接18歲女兒放學 被老師誤認是男友揚言要見家長
【調整心情】傅珮嘉英國晨跑被搶劫手機　心有餘悸：慶幸損失沒太慘
15:57 2023/04/02
【調整心情】傅珮嘉英國晨跑被搶劫手機　心有餘悸：慶幸損失沒太慘
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？
17:10 2023/03/31
【昔日小三】Mandy Lieu居英國近況曝光　名模變4孩之母嚴重「走樣」？