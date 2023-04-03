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【大型盛事】酒吧業界指七欖帶旺周末生意逾兩成　大型活動推動有利收益增加

社會 11:27 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

酒吧。（資料圖片）

香港國際七人欖球賽昨（2日）結束，三日賽程合計有7.5萬人次入場。蘭桂坊協會總監張素媚指，中環蘭桂坊的酒吧及餐廳，明顯受賽事帶動，整體生意較上屆提升約一倍，而過去周末的生意量，亦較日常的周末增加超過兩成。

張素媚今日（3日）於電台節目表示，剛過去的星期五、六，蘭桂坊的生意明顯受到賽事帶動，街上有穿著欖球球衣的遊客，亦有內地自由行旅客到蘭桂坊消費，但星期日生意回落，估計部分巿民於復活節假前夕，已「自製長假」外遊，而留港的市民大多今日要上班，因此周日沒有預期中暢旺。

張又指出，到蘭桂坊的旅客以外國人居多，佔8成以上，上屆七欖於去年11月舉行，當時針對酒吧餐廳的防疫措施仍然生效，外國旅客來港有限制，現時相關措施全部獲撤銷，亦解除了口罩令，整體生意上升約一倍。

對於未來陸續有多個大型音樂會及文化活動舉行，張認為可令更多海外及內地旅客來港，推動本地經濟，相信蘭桂坊亦可受惠。

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責任編輯：陳麗娜

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