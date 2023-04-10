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專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【人際交往】與朋友外出吃飯對方只顧玩電話 方健儀：令我有搭枱的感覺

休閒消費 13:05 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

你出外跟朋友用膳，最怕對方甚麼行徑？遲大到？對食物無主見或嫌三嫌四？我最怕，是對方只盯着手機，令我有搭枱的感覺。

很久很久以前，我也是個機不離身的人，因為我要迫自己做好時間管理，提升效率，怕失去工作機會。客戶短訊一到，我便要9秒9回覆，1星期7日、每日24小時如是。一起床要覆、走路時要覆、坐車覆、吃飯覆，甚至洗澡亦要覆，令精神極度繃緊。某天我拿着手機看到出煙時，聽到電台一位精神科醫生有關時間管理的訪問，立時成為我的當頭棒喝。

工作比我忙一萬倍的醫生說，時間管理的關鍵，不是同一時間做很多件事，而是同一時間專心做好一件事。舉例，他現在接受訪問，就關上電話，只專心做訪問；訪問完，他只會專心見病人。如果訪問期間分心回覆病人短訊，兩件事肯定做得不好。

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所言甚是！所有事情都有先後次序，只要理順得好，效率自然高。因此，我大至工作、小至飯聚時，手機都擱在袋中，不管世界大事，不理八卦新聞，那一刻專心做好一件事，吃飯共聚時沒有其他事情重要過我跟朋友見面。但當我做得到時，我發現很多同枱朋友做不到。他們吃飯時心神總不在我，而在手機。大家說到興起時，只要手機閃一閃，朋友便會中斷對話立時查看，其實只是雞毛蒜皮短信息。作為同枱人，我覺得超級沒趣。除了時間管理，我想更重要還是要尊重別人！

經常挑戰古人智慧的老爸有道理。我跟他聊起這現象時，他說，有時「眼觀四面，耳聽八方」未必完全適用，中聽程度還不如「坐這山望那山，一事無成」。不論吃飯、工作、睡覺，大家都來學習心無旁騖吧。

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全文刊於《晴報》，原題為同我食飯定同部手機食飯？

撰文 : 方健儀 傳媒工作者

職場文化 壓力

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