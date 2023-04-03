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【自由人】余德丞相隔16年再踏日本　挑戰食雞肝馬肉刺身衝破心理關口

娛樂 11:55 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

今次日本之旅好有體驗。

余德丞（Dickson）自從離開TVB自由身發展後，不但與鄭裕玲一同主持商台節目《口水多過浪花》，又拍攝Viu TV不同節目，認真工作多蘿蘿！

近日Dickson與Youtuber「9BoThew 膠保廢」一同飛往日本拍攝Youube片，此趟旅程他們特意來個與別不同的體驗。

他們挑戰食雞肝馬肉刺身，又吃不同的昆蟲，當然還不少得拍攝日本最流行的美顏貼紙相，難怪Dickson都指此行有非一般的體會。

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16年沒有去日本   難忘吃雞肝馬肉刺身

原來今次是Dickson自2007年後再到日本旅遊，他接受Topick訪問說：「那麼多年沒有去日本，因為媽媽指有輻射 ，所以就沒有去。今次去日本的原因，因為終於開關，加上香港人很喜歡日本，所以我們就選了日本，不過我們都只是去了四日三夜，行程也十分趕。」

談到今次最難忘就是吃雞肝馬肉刺身，原來Dickson一直不吃內臟，故對他而言今次嘗試有心理關口：「我覺得馬肉刺身還好，但雞肝刺身感覺真的很恐怖，好有血味，口感很奇怪，現在回想都覺得恐怖。不過我有些朋友就很喜歡雞肝串燒，他們就會很喜歡這種味道。」

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吃昆蟲  拍超美顏貼紙相

除了吃這些「特別」刺身外，Dickson更去了昆蟲食店：「那間店專有蟋蟀﹑蜜蜂，我們試了蟋蟀飲品又吃了不同昆蟲，味道都是好奇怪，我自己就不太喜歡那味道。」

另外，他們更一同拍了日本最流行的超美顏貼紙相，Dickson說：「對上一次拍貼紙相是當年中學拍拖的時候，今次再影那些美顏效果超誇張，隻眼變得超大，皮膚超白，是完全認不到自己，不過也很好笑。」

Dickson呢個樣真係好好笑。

與一班新的YouTuber 合作

Dickson早前曾受訪時直言最想與不同平台的藝人合作，特別是一班新的YouTuber，望與他們擦出新火花，更想了解現時年輕一代的想法。

他說：「既然有心想發展這個頻道，都要知道個規則是甚麼，加上現時很多的YouTuber都有參與很多電視的製作，所以想認識一班新的人，從他們身上學懂新的東西，皆因他們的節奏、模式與傳統電視一定很不同，一定要嘗試過才知道怎樣做。」

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記者：陳曉柔

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