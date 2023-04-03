【索爆天后】50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材　絕密減肥餐單曝光

▲ 50歲張惠妹演唱會大騷火辣身材，絕密減肥餐單曝光。

相隔6年之久，50歲台灣歌壇天后張惠妹於上月31日終重返台灣高雄巨蛋並展開一連10場的演唱會。除了精湛演出與悅耳的歌聲外，更令一眾歌迷驚喜的是，舞台上的張惠妹竟瘦了許多，纖瘦的腰肢及鉛筆腿，再加上尖尖的臉龐，頓時令她變得火辣無比，與過去發福的身型，彷如判若兩人。

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心情大好的阿妹待唱完歌後，亦曾與歌迷作出互動，除了笑言希望歌迷在網路上不要洩露太多演唱會細節外，更問歌迷「今天有沒有很漂亮？」。全場歌迷立即尖叫以示肯定，令她本人亦瞬即臉露害羞表情。

事實上，為了此次演唱會，張惠妹自去年聖誕回台後，便積極閉關減肥。除了靠中醫師調氣、營養師控制餐單外，阿妹本人自己更研發一套專為演唱會特製的減肥餐單。演唱會期間，只吃1碗燙青菜、1碗蜆和4片白烚牛肉，且霆保每天下午3點完成用餐，加上早睡早起的規律生活，讓她體能達到最佳狀態。

經紀人陳鎮川亦透露阿妹為了演唱會非常用心，阿妹家中為演唱會造型和妝髮定裝，「4套衣服試了10小時」，就連綵排前一晚都還在調整，足見她的用心。

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不過，根據台灣傳媒訪問醫生蕭敦仁，他檢視阿妹的減肥餐單後，便指出當中其實是將168斷食法和生酮飲食作結合。其中，168減肥法為中午吃第一餐，晚上8點後不吃；而生酮飲食原理則是採取高蛋白、高油脂、低碳水等作法，以抑制胰島素生成，由於胰島素分泌可促進脂肪、肌肉生成，而胰島素出不來自然就會瘦，只是他警告若是長期實行，恐因微量元素缺乏引發心肌病變，不可不慎。

他強調這種極端減肥法最多只能實行2周，若想長期維持還是得採取「低熱量均衡」飲食法，比如每餐都吃6至7分飽、減少攝取澱粉質，亦能有效果。

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責任編輯：羅嘉欣