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【日本音樂大師】回顧坂本龍一時裝時刻　由濃粧艷抹到銀狐白髮一代日本型男

休閒消費 13:29 2023/04/03

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

享年71歲坂本龍一，於80年代初濃粧艷抹和生前銀狐白髮，都一樣有型。

自2014年開始，就已經傳來日本音樂教父坂本龍一患上癌症的消息，經過9年與病魔的抗爭，他終於不敵離開人間，這位音樂巨匠除了音樂了得，曾獲得奧斯卡最佳原創配樂外，憑著俊朗的外表更與時裝結下不解之緣，今日帶大家回顧他的時裝時刻。

不敵癌症享年71歲的坂本龍一，有指他在3月28日在東西某醫院逝世，他從2014年獲悉自己患上口咽癌，及後健康好轉，但來到2020年再次被診斷患上直腸，已經去到第4期，於是去年12月中在決定在線上作最後演出，找來最好的NHK錄音室錄播，就是大家熟悉的《Ryuichi Sakamoto:Playing the Piano 2022》，大有著向觀眾度告別的意思。

坂本龍一穿上New Balance 990 V4型號球鞋。（網上圖片）

這位從小學時期喜歡聰Beatles和Rolling Stone的音樂教父，在過往的音樂路上，曾無數次與時裝結緣，例如在80年代適逢美國New Romantic浪潮出現，樂隊們的男生都喜歡濃粧艷抹打扮，坂本龍一亦不例外，由他與兩位成員合組後來影響無數電子組合的Yellow Magic Orchestra，於1979年推出的唱片《Solid State Survivor》穿上紅色西裝，就是向經典的德國電子組合Kraftwerk致敬之作。

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多年下來，隨手拈來他更為Madonna的《Rain》MV客串，成為H&M X Kenzo系列、New Balance球鞋、Olivier Peoples等，縱使你或許來來去去都可能只曾聽過他的《Merry Christmas, Mr. Lawerence》，但從早期他妖艷的造型、到走到人生盡頭那頭銀狐般的白髮，大家都不會忘記日本曾經出了這位當代最有代表性的音樂巨匠。

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記者：何偉雄

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