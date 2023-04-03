【綠色炸彈】稅務局將發出利得稅、物業稅及僱主報稅表

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稅務局今日（3日）宣布，將發出約22萬張2022/23年度利得稅報稅表、12萬張物業稅報稅表及31萬張僱主報稅表。為數約240萬張的個別人士報稅表將於5月2日發出。

納稅人及僱主一般須於相關報稅表的發出日期起一個月內填報。就有委任稅務代表的個案，提交報稅表的期限載列於已上載稅務局網站的「整批延期提交報稅表的通函」。



市民可瀏覽稅務局網站，查閱有關填報報稅表的常見問題及答案。稅務局已逐步提升電子報稅功能，以推動稅務數碼化，務求提高報稅的效率、可靠性和準確性，並鼓勵納稅人透過「稅務易」電子服務提交報稅表，詳情可瀏覽網頁。

「稅務易」服務容許個别人士用戶選擇使用政府「智方便」數碼服務作登入及簽署電子報稅表（簽署只適用於具有數碼簽署功能的「智方便」帳戶持有人）。

由今年開始，所有法團及業務，無論總入息的金額多少及選用哪種報稅表提交方式，利得稅報稅表必須連同所有佐證文件一併提交﹙包括財務報表和利得稅計算表﹚。此外，所有須與報稅表一併提交的相關補充表格及其他表格必須透過「稅務易」以電子方式提交。

如納稅人不選擇以電子方式提交利得稅報稅表，則須列印及簽妥以電子方式提交補充表格及／或其他表格的文本核對表，並將簽妥的核對表連同利得稅報稅表及佐證文件以文本方式一併提交。

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責任編輯：吳卓峰